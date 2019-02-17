Зачем нужен бантик или розочка на белье

Практически на каждой модели женских трусиков и бюстгальтеров спереди есть бантик.

На самом деле у него не декоративное назначение. Существует несколько версий, зачем он нужен.

Во-первых, считается, что это — индикатор обнаружения, чтобы не надеть трусы не той стороной или наизнанку. Если вам придется одеваться в темноте, вы сможете наощупь определить, внешнюю и внутреннюю часть.

Существует и другая историческая версия. Дело в том, что бантики на трусах были у девушек еще давно, до появления резинок. Тогда он имел практическую функцию — нижнее белье просто подвязывали веревкой и затягивали в нужном месте. А затем завязывали бантик.

Некоторые девушки считают, что такой декор с нижнего белья нужно срезать, чтобы его не было видно под одеждой. Но на самом деле это не обязательно, тем более, что у бантиков такая серьезная практическая ценность.