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Зачем нужен бантик или розочка на белье 

Рамблер 3 часа назад
Фото: depositphotos.com
Практически на каждой модели женских трусиков и бюстгальтеров спереди есть бантик.
На самом деле у него не декоративное назначение. Существует несколько версий, зачем он нужен.
Во-первых, считается, что это — индикатор обнаружения, чтобы не надеть трусы не той стороной или наизнанку. Если вам придется одеваться в темноте, вы сможете наощупь определить, внешнюю и внутреннюю часть.
Существует и другая историческая версия. Дело в том, что бантики на трусах были у девушек еще давно, до появления резинок. Тогда он имел практическую функцию — нижнее белье просто подвязывали веревкой и затягивали в нужном месте. А затем завязывали бантик.
Некоторые девушки считают, что такой декор с нижнего белья нужно срезать, чтобы его не было видно под одеждой. Но на самом деле это не обязательно, тем более, что у бантиков такая серьезная практическая ценность.
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