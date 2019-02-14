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Дизайнеры придумали сверхнеобычную посуду 

Я Покупаю 9 часов назад
Фото: yapokupayu
Похоже, что ребята удивили сами себя. Найдет ли отклик эта посуда у самых креативных дизайнеров, коллекционеров и обычных домохозяек?
Американские художники из Лос-Анджелеса HAAS Brothers в сотрудничестве с ведущим дизайнером французской компании L'Objet Эладом Иифраком выпустили линейку причудливой посуды. Впервые коллекцию они представили на ежегодной международной выставке Maison & Objet 2019.
Тарелки, столовые приборы, емкости для хранения сыпучих, вазы и подсвечники обернулись в милых монстриков, необычных обиталей национального парка Джошуа-Три. А вы догадываетесь, кто там вообще живет? Чернохвостые зайцы, толстороги, змеи, койоты и скорпионы, причем эти существа обитают только в этой части Америки. А главная достопримечательность парка — камень Skull Rock в форме черепа.
yapokupayu
И вот вдохновившись этим парком с потусторонним ландшафтом, Элад Иифрак (он много путешествует и изучает природу разных стран) представил, как бы выглядели его жители: похоже, его впечатления превзошли прообразы. Такая домашняя утварь станет необычным декором для наших земных квартир.
yapokupayu
Столовая посуда из лиможского фарфора декорирована вручную: емкости покрывают позолотой или платиной, цветной краской, для узоров используют кристаллы Swarovski. Это придает особый шарм посуде, с такой интерьер будет смотреться дороже и эффектнее.
Вам нравится посуда?
Безусловно, количество забавных супниц и диковинных мисок для салата ограничено. Не всем суждено приютить у себя дома пятнистого единорога и барашка с гиалуроновыми губами. К тому же и цены кусаются, стоимость посуды колеблется от 12 000 до 230 000 тысяч рублей.
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