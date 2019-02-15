Покупка новостройки: как выявить недоделки

Покупка квартиры в новостройке — это как покупка кота в мешке: никогда не угадаешь, в каком виде и с какими недоделками её сдадут. Сегодня мы расскажем, на что нужно обращать внимание, и объясним, какими правами обладает покупатель.

Каждый покупатель квартиры в новостройке должен знать, что у него есть право получить в собственность качественное, практичное жильё с прописанными в договоре и реализованными отделкой и коммуникациями.

Если же эти условия не были выполнены, вы можете требовать от компании-застройщика устранения недоделок. Ни в коем случае не подписывайте акт приёмки квартиры в новостройке без полного технического осмотра.

Принять квартиру — это не просто осмотреть окна и двери, проверить их на прочность и убедиться в наличии горячей и холодной воды. Всё сложнее.

Давайте посмотрим, как выявить недостатки и оговорить их устранение при приёмке квартиры в новостройке.

Приёмка квартиры в новостройке: стены

Штукатурка на стены вашей новой квартиры должна быть нанесена с отклонением не более 3 мм на один метр длины (не более 15 мм на всю длину) для жилья экономкласса (стандартный уровень отделки), с отклонением не более 11 мм для высококачественной отделки и 2 мм — для улучшенной отделки (эти стандарты прописаны в СНиП 3.04.01-87).

Стяжка не должна иметь выбоин, вздутий и трещин. В противном случае вам необходимо составить акт нарушений (акт дефектов) при приёмке квартиры в новостройке и обязательно сделать это до подписания акта о приёмке-передаче.

Вы можете проверить дверные откосы, оконные откосы, пилястры, столбы и лузги. Все отклонения не должны превышать 4 мм на метр (простой формат), 2 мм (улучшенный) и 1 мм (для высококачественной) и до 10, 5 и 3 мм на всю длину соответственно. Можно предъявлять претензии, если на обоях есть следы клея, пузырьки, пятна, отслоения, пустоты, зазоры между полотнами.

Как узнать тип или уровень отделки квартиры в новостройке

Уровень отделки (простая, улучшенная или высококачественная) прописан в вашем договоре. Обычно делается это в самом начале, в пункте «Характеристика объекта», и начинается со слов: «Квартира передаётся дольщику с отделкой / без отделки…» Обычно этот тип прописан на все виды работ. При этом если в договоре написано «пластиковые окна», у вас есть право требовать чистые окна без царапин, сколов, с чистыми новыми ручками.

На фотографии ниже вы видите разные типы отделки: квартира под отделку, под чистовую отделку, с отделкой и с меблировкой. На московском рынке чаще всего встречается вариант под отделку, но всё же проверьте этот пункт в вашем договоре.

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Проверяем качество отделки пола

Если на ламинате или любом другом материале пола есть пятна клея или краски, вы можете потребовать замены покрытия или устранения пятен. Можно предъявить претензии, если швы на плитке неодинаковой ширины и разного цвета. Общие параметры для отделки — не более 7 мм отклонения на всю поверхность или 1-1,5 мм на каждый метр.

Потолок, электричество и протечки

Очень важно осмотреть потолок — качественно ли замазаны швы стыков, нет ли влажных пятен от протечек. С электрикой сложнее — нужно взять план разводки, который есть в техпаспорте (он вам уже должен быть выдан), сравнить все размещённые розетки или разъёмы для розеток. Обязательно проверьте ванную, кухню и радиаторы отопления на наличие протечек. Записывайте все выявленные нарушения и всё фотографируйте.

Маленьким электрическим прибором проверьте розетки, если они уже поставлены. Возьмите с собой мел, чтобы обводить недочёты и потом фотографировать. Можно купить лазерный дальномер для измерения площади комнат и кривизны стен.

Процесс сдачи квартиры собственнику

Важно знать весь процесс сдачи квартиры покупателю. Сначала застройщик получает декларацию о вводе многоквартирного здания в эксплуатацию. Это значит, что у здания есть все необходимые функции (лифт, пожаробезопасность и так далее), чтобы в нём могли жить люди. Затем получаются техпаспорта на все квартиры.

После этого весь дом с квартирами переходит на активный баланс компании, которая занимается эксплуатацией. Когда вас пригласят на осмотр, ни в коем случае не подписывайте акт приёмки-передачи сразу же (не путайте с актом осмотра, который на самом деле не имеет практической ценности). Если вас давно приглашали осмотреть квартиру (а вы были в другом городе или заняты), проверьте дату в договоре — до какого числа должен быть подписан акт приёмки-передачи. Осмотр должен проходить не только в квартире, но и в подъезде, на лоджии и балконе.

После подписания акта приёмки будет уже гораздо сложнее добиться устранения недоделок. Хотя по закону у вас есть несколько лет для выявления дефектов, лучше всё-таки это сделать сразу.

Как составить акт нарушений (акт дефектов)

Если вы обнаружили нарушения, вам нужно составить специальный дефектный акт. Для этого обратитесь к представителю застройщика и пригласите специалиста-оценщика. Заранее всё сфотографируйте. Затем специалист-оценщик должен подтвердить наличие всех описанных дефектов. Если они есть, оценщик даёт задание подрядчику их устранить.

Помните, что в акте дефектов и нарушений также указывают размер квартиры. Если вы думаете, что она меньше, чем заявлено, произведите замеры. Кстати, убедитесь, что в техпаспорте написаны размеры по внутренним стенам — по внешним вы замерить не сможете. Если разница большая (более чем на квадратный метр), вы можете записать это в акте нарушений.

Приёмка квартиры с дефектами

Можно ли подписать акт приёмки-передачи квартиры с дефектами и при этом всё равно получить компенсацию? Да. Только сделать это надо до подписания акта. Вместо передачи оценщиком задания подрядчику устранить недостатки вы можете попросить его составить акт о компенсации недочётов.

По сути, это тот же список, только с суммами компенсаций. Составить акт о неисправности инженерного оборудования можно в течение трёх лет, по строительным работам — в течение пяти лет.