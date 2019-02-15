Как избавиться от запахов в квартире

Что делать, если в доме пахнет канализацией, одежда отдает «душком», а на кухне сгорел пирог. WomanHit.ru подскажет, как решить проблему

Наверняка вам знакома фраза: мой дом — моя крепость. В уютной квартире хочется проводить как можно больше времени — собираться за большим столом с близкими, готовить завтраки и ужины, экспериментируя с рецептами разных кухонь, смотреть кино и танцевать под бодрую музыку. Однако все эти прелести домашнего образа жизни могут быть «убиты» неприятным запахом — как от него избавиться? Для начала нужно определить источник запаха — тогда вы сможете воспользоваться нашими советами.

Запах канализации

Пожалуй, самая частая причина неприятного запаха в доме — засорившаяся канализация. Проблемы могут возникнуть из-за неправильного монтажа, в результате которого в трубах образуются места скопления мусора, или трубы начинают течь. Другая причина — отсутствие ухода за канализационной системой. Многие думают, что за счет мощного потока воды вся грязь должна выливаться в общую систему, сколько бы мусора ни поступило в трубы — это не так.

Избавиться от неприятного запаха поможет промывка труб — открутите съемные части труб и вылейте их содержимое в таз, затем слейте воду и выбросите мусор в бак. Либо залейте в смывное отверстие специальное химическое средство от засора — оно подействует в течение 30 минут. Некоторые хозяйки советуют заменить его содой и уксусом — засыпать упаковку соды в сливное отверстие и залить уксусом.

Запах сырости

Вы можете чувствовать, что в доме душно, будто не хватает кислорода, и воздух влажный, неприятно пахнет сыростью. Причиной обычно является плесень или другие грибки. Чаще всего ее можно заметить в ванной комнате, но также она появляется в местах хранения продуктов — холодильнике, чулане. Бороться с ней достаточно сложно — требуется больше, чем одна обработка.

Если очаг размножения грибка большой, обратитесь в дезинфекционную службу — потребуется обработка сильнодействующим химическим составом. На время обработки лучше временно сменить место жительства. Если плесень площадью не больше квадратного метра, то бороться с ней можно самостоятельно. Сначала смешайте раствор для обработки — в пульверизатор засыпьте хлорку и залейте водой в отношении 1 к 10, вместо хлорки можно использовать уксус. Распылите раствор на плесень, промочив ее. Оставьте на 10—15 минут, затем губкой, смоченной в моющем средстве, сотрите плесень с поверхности — губку обязательно выкиньте. Обработайте чистую поверхность раствором соды с водой — 1 чайная ложка на стакан теплой воды. Сода окажет антибактериальный эффект, предотвратив повторное появление плесени. Для профилактики промывайте грибковый очаг содой раз в неделю.

Запах мочевины

Тем, у кого есть домашние животные, знаком этот запах — он едкий и быстро впитывается в покрытие пола. Лучшее средство борьбы с ним — промыть пол раствором уксуса с водой сразу же, как вы заметили пятно. Советуем повторять процедуру на протяжении нескольких дней, чтобы окончательно удалить запах. Как только вы заметили, что запах исчез, промойте пол специальным средством с приятным ароматом.

Запах в микроволновке

Поверхности микроволновой печи быстро впитывают запах блюд, которые в ней разогревают. Избавиться от запаха поможет простой рецепт — возьмите глубокую тарелку, налейте в нее воду и добавьте несколько капель эфирного масла лимона, апельсина, бергамота или мяты. Поставьте микроволновку на разогрев на 2—4 минуты в зависимости от мощности. Потом промойте печь губкой, смоченной в моющем средстве.

Запах в шкафу

Если вы привыкли складывать белье в шкаф сразу после глажки, то не удивляйтесь, что в нем неприятно пахнет. После глажки белье должно остыть — за 30—50 минут из него испарится лишняя влага, которую выпустил утюг в виде пара. Для приятного запаха в ящик с бельем положите ароматическое саше или мешочек с содой или солью, который можно сбрызнуть любимым парфюмом — сода и соль хорошо абсорбируют запахи, поэтому приятный аромат сохранится надолго.

Запах гари

Если вы случайно сожгли пирог или забыли яичницу на сковородке, то неприятный запах гари быстро распространится по квартире. Побороть его можно запросто — возьмите чистую сковороду и обжарьте на ней кофейные зерна или цедру лимона и апельсина. Это сильные ароматы, которые смогут «перебить» другие запахи дома. Подождите 5—10 минут и проветрите квартиру, открыв все окна.