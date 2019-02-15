Как поделить ипотеку при разводе

Чего не любят семейные пары в России, так это составлять брачные контракты. Да, соглашаются наши граждане, такой документ снимает все вопросы при разделе имущества в случае расставания со своей второй половинкой. Но загадочной русской душе заблаговременная меркантильность чужда, ей размах подавай. Поэтому в России если влюбляются — то сразу навсегда и до гробовой доски, а уж если разводятся — то, как водится, на широкую ногу — с битьем посуды, выяснением отношений и дележом совместно нажитого имущества через суд. А, как известно, к совместно нажитому имуществу отечественная Фемида относит не только выгодные инвестиции, но и финансовые обязательства, по взаимному согласию взятые на себя обоими супругами в период их брака.

Под эти определения идеально подпадает ипотека. Во-первых, муж или жена, как правило, являются созаемщиками при оформлении кредита на одного из них. Во-вторых, по такому договору приобретается квартира, в которой они проживают совместно. Как ни крути, а это их совместная инвестиция с обязательствами.

Правда, исключением из этого правила является военная ипотека, при подписании которой банки обязывают военнослужащего заключить брачный контракт, по которому в случае развода он становится единственным собственником залогового жилья, в одиночку продолжая выполнять обязательства по жилищному займу. Так что при расставании супруг или супруга военного рассчитывать на получение своей доли в квартире, как правило, не может.

Всем же остальным гражданам при разделе такого наследства в случае развода (что не такая уж и редкость, учитывая, что наибольшее число расставаний приходится на пары, прожившие в браке 5-9 лет, а средний срок кредита на покупку жилья составляет в России 16 лет) эксперты рынка недвижимости советуют придерживаться нескольких важных правил.

Шаг №1. Оповещение банка

До тех пор, пока по ипотеке не выплачена последняя копеечка, приобретенное по этой схеме жилье вполне законно находится в залоге у банка. Следовательно, в дележе имущества появляется третья заинтересованная сторона — кредитор. И здесь важно понимать, что если основной заемщик собрал чемоданы и исчез в неизвестном направлении, прекратив вносить ежемесячные платежи, то финансово отдуваться за него придется супругу-созаемщику. Поскольку понятия «солидарная ответственность» в России никто не отменял. Поэтому первое, что нужно сделать, если муж и жена расходятся как в море корабли — обязательно известить о своих намерениях банк и предупредить его о возможном ухудшении финансового положения. Следует помнить, что вариант из серии «как-нибудь сами все решим, а банк меньше знает — крепче спит» не пройдет, в ходе бракоразводного процесса суд в любом случае уведомит его о разделе залогового имущества.

Кредитно-финансовая организация может предложить свои варианты решения проблемы. Одним из самых популярных на рынке жилищных кредитов приемов является предоставление так называемых кредитных каникул, в процессе которых размеры ежемесячных взносов по ипотеке снижаются наполовину.

Шаг №2. Определение долей собственников

Приобретенная в браке ипотечная недвижимость при разводе делится между супругами на доли, чаще всего — равные. Определить их можно двумя путями — по согласию или, опять же, по суду.

В первом случае муж и жена заключают мировое соглашение о разделе имущества, где самостоятельно оговаривают размеры своих долей. Такой документ составляется в свободной форме, но в нем должна присутствовать определенные информация. Во-первых, паспортные данные супругов и их брачный статус на момент соглашения. Во-вторых, информация о предмете договора — местоположение объекта недвижимости и его площадь. В-третьих, естественно, указывается способ использования жилья (например, можно указать, что оно является общим имуществом, треть которого переходит к одному супругу, а остальное — к другому) м является квартира, 1/3 которой переходит к супругу, 2/3 — к супруге). Наконец, в договоре прописывается дата вступления его в силу.

Составленный таким образом документ в обязательном порядке заверяется в двух экземплярах у нотариуса, а затем подается через МФЦ или непосредственно нотариуса для регистрации в Росреестре вместе с пакетом документов, куда входят копии паспортов супругов, оригиналы свидетельств о заключении и расторжении брака, правоустанавливающие документы на жилье и заявления от каждой из сторон о регистрации права и регистрации перехода права собственности. В итоге супруги получают на руки по одному соглашению, которое будет считаться правоустанавливающим документом на новые доли каждого из заявителей. При этом, напоминают, в частности, аналитики компании «Метриум», раздел самого недвижимого имущества не подразумевает разделения долга. Даже в разводе теперь уже бывшие супруги должны обеспечивать своевременное поступление ежемесячных ипотечных платежей на банковский счет.

Если по-хорошему договориться о разделе не получается, тогда нужно подавать иск в суд по месту нахождения недвижимого имущества (это можно сделать как одновременно с требованием о разводе, так и позже). В документе необходимо привести информацию об истце и ответчике, а также обстоятельства, на которых основываются требования о разделе. К исковому заявлению нужно приложить копии паспортов супругов, квитанцию об уплате госпошлины, подтверждающие обоснованность требований документы, копии свидетельств о заключении и расторжении брака и правоустанавливающие документы на сам объект недвижимости.

Кстати, как показывает практика, при рассмотрении вопроса доля в недвижимом имуществе может быть увеличена или уменьшена для одной из сторон. Для этого существуют три основные причины.

Когда супруги делят не только имущество, но и детей, а после продажи доли вырученной суммы недостаточно для покупки нового жилья, суд может увеличить долю в квартире в пользу одного из супругов, с которым остаются несовершеннолетние. Если один из супругов тратил заработок на собственные нужды, а второй пускал львиную часть доходов на решение домашних нужд, суд может уменьшить долю первого супруга. То же правило действует в случае злоупотребления одного из супругов наркотиками, алкоголем, или он просто безосновательно отказывается трудоустраиваться (за исключением периодов обучения, декретного отпуска и армейской службы). Если один из супругов докажет, что первоначальный взнос по ипотеке совершен за счет его личных средств, полученных, например, от продажи квартиры, или снятых с банковского счета, также открытого до даты бракосочетания, он может получить более значительную долю в недвижимом имуществе. Правда, тут есть один нюанс — бывший супруг может рассчитывать на денежную компенсацию внесенных по кредиту платежей. Например, если на момент заключения брака сумма долга по ипотеке составляла 3 миллиона рублей, а на момент развода — 1 миллион, то суд может обязать выплатить другому супругу половину от суммы погашенного долга (в данном случае — 1 миллион рублей).

При удовлетворении иска недвижимое имущество считается разделенным. Для регистрации Росреестром изменений в праве собственности необходимо подать в МФЦ такой же, как и в предыдущем случае, пакет документов плюс судебное решение с отметкой о вступлении его в законную силу.

Шаг №3. Раздел ипотеки

По факту раздела имущества в кредитный отдел банка следует предоставить либо соглашение, либо решение суда о распределение долей, а также справку по форме 2-НДФЛ за последние 6-12 месяцев. По идее, андеррайтинг должны пройти оба супруга, и в итоге банк должен заключить с каждым из них отдельный договор, скорректировав графики погашения ипотеки в зависимости от степени платежеспособности. После этого бывшие супруги вносят платежи каждый за свою долю, и если один из них вдруг прекратит выплаты, то на втором это уже никак не отразится.

Впрочем, подчеркивает управляющий партнер компании «Метриум» (участник партнерской сети CBRE) Мария Литинецкая , на практике банки не всегда соглашаются на оформление двух разных ипотечных договоров. «Во-первых, — поясняет она, — отсутствие созаемщика повышает риск возникновения просроченной задолженности. Во-вторых, если один из бывших супругов откажется платить по кредиту, то найти покупателя на долю квартиры будет сложнее, чем на весь объект полностью. Поэтому нередко пары получают отказ и вынуждены искать иные пути для перераспределения кредитных обязательств».

В этом случае аналитики советуют обратить внимание на объем уже погашенного ипотечного кредита. И если он не превышает 10-20%, то одному из супругов, считают они, выгоднее будет вообще отказаться от прав на квартиру. В этом случае он получит компенсацию в размере половины внесенной суммы, а остаток долга ляжет на второго держателя кредита, ставшего единоличным собственником. Вероятно, это не самый этичный, но зато самый простой вариант решения проблемы.

Если реализация такого варианта затруднительна, всегда можно задействовать «план Б». например, ипотечное жилье можно продать и разделить полученные средства согласно размеру выделенных долей. Для этого моно выбрать одну из трех доступных стратегий: либо кредит погасит сам продавец, либо ипотека будет переоформлена на нового собственника, либо остаток задолженности выплатит уже покупатель.

Аналитики рынка недвижимости напоминают, что заведомо проигрышным вариантом становится отказ бывших супругов-созаемщиков от погашения кредита. Тогда банк изымет залоговое жилье и сам продаст его по заниженной (в среднем на 15-20%) цене, а разведенным партнерам по браку все равно придется компенсировать неустойку, расходы на проведение аукциона и другие издержки.