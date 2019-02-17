Как привлечь деньги энергией зеркал

Зеркала издавна наделяли магическими свойствами и верили в их чудодейственную силу. Мы собрали приметы и ритуалы, которые, как считается, могут поспособствовать привлечению богатства в дом. Кто-то в это верит, кто-то нет, но если вам чужды предрассудки, то почему бы не проверить, как это работает.

Деньги у зеркала

Древние мудрецы советовали не отдавать кому-либо деньги напротив зеркала, оно не должно отражать то, как вы расстаетесь с деньгами. А вот класть деньги в собственный кошелек перед зеркалом, напротив, очень рекомендуется. Для закрепления успеха можно расположить деньги, украшения и любые красивые и дорогие предметы так, чтобы они отражались в зеркале. Тогда ваше богатство будет преумножаться, а вам останется только наслаждаться процессом и не забывать трудиться. Важно, чтобы зеркало не отражало беспорядок и всякий хлам, не забывайте поддерживать чистоту и порядок в доме.

Зеркало в кошельке

Маленькое зеркальце рекомендуется хранить в кошельке, пусть оно работает в непосредственной близости от денег. Идеально, если зеркальце и крупная купюра окажутся в одном отделении, а купюру вы не будете разменивать и тратить ни на что.

Денежное зеркало

Этот ритуал только для тех, кто серьезно проникся идей магического обогащения, так как он потребует некоторых усилий. Возьмите красивое зеркало в деревянной раме, обклейте раму изображениями денег, например, оберточной бумагой с "денежным" рисунком или сувенирными купюрами, и регулярно смотритесь в это зеркало. При этом важно вслух напоминать самому себе, что вы очень богатый человек, деньги текут к вам рекой и вы можете себе позволить все, что только пожелаете. Важно верить в то, что произносишь. Иначе чуда не произойдет.

Домик для денег

Еще один трудоемкий способ. Здесь вам понадобится вспомнить уроки труда в начальной школе. Сделайте красивый домик из картона, позаботьтесь о том, чтобы в нем были окна, двери и надежная крыша. Обклейте его изображениями денег и не забывайте туда "приглашать" деньги. Не тратьте зарплату в тот же день, когда ее получаете, оставляйте в домике хотя бы на ночь. Также домик можно использовать как копилку.