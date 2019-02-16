Вещи, которым не место на вашей кухне

Кухня — одно из главных мест в доме, где собирается за ужином вся семья, чтобы поделиться впечатлениями прошедшего дня и обсудить планы на будущее. Чтобы не превращать свою кухню-столовую в склад ненужного хлама, куда не захочется даже заглядывать, следует критическим взглядом окинуть помещение и избавиться от некоторых предметов. Каких? Читайте в материале Passion.ru

Коллекция пробок от вина

Даже если вы где-то увидели обучающий видеоролик, как из винных пробок приготовить коврик для ванной, раму для зеркала или оригинальную вазу для цветов, это не повод собирать все пробки, что попадают в поле вашего зрения. Во-первых, положив руку на сердце, вы действительно думаете, что когда-нибудь используете всю ту гору пробок, что у вас накопилась за годы? А во-вторых, на неподготовленных людей это может произвести неизгладимое впечатление — вдруг они решат, что у вас проблемы с крепкими напитками, судя по количеству винных пробок. Если среди вашей «пробочной коллекции» есть действительно достойные варианты (шампанское, открытое на свадьбе, или просекко по случаю рождения ребенка), то вы можете их оставить, а от всего остального лучше избавиться.

Пакет с пакетами

Наверняка у вас (или у ваших родителей) тоже хранится на кухне заветный пакет с пакетами, на всякий случай, так сказать. При этом происходит совершенно удивительная вещь: чем больше вы их расходуете (для мусора, для похода в супермаркеты и так далее), тем быстрее они копятся, словно в геометрической прогрессии. К тому же, в мире наблюдается тенденция отказа от пластика и перехода на тряпичные сумки — они намного экологичнее и долговечнее. А для того же мусора можно использовать специальные разлагающиеся материалы (те же бумажные пакеты, например), чтобы не загружать окружающую среду.

Просроченные продукты

Во-первых, не стоит превращать свою кухню в бакалейную лавку, закупаясь впрок купой, макаронными изделиями и прочими товарами, которые в итоге просто пылятся на полках. А во-вторых, любые изделия, те же крупы, например, имеют срок годности, поэтому необходимо регулярно устраивать ревизию и избавляться от просроченных товаров. Иначе помимо захламленной кухни вы рискуете получить еще не самый приятный аромат, истончаемый продуктами, у которых истек срок годности. Многие люди, к сожалению, не так часто «вычищают» свои холодильники и когда наконец начинают изучать содержимое полок, то с удивлением обнаруживают, что многие продукты уже покрылись плесенью или практически разложились (те же овощи, например). Да и приправы, привезенные из экзотических стран еще в те времена, когда курс доллара был намного меньше, тоже уже потеряли свои полезные свойства, поэтому можно смело от них избавиться.

Разбитая (или треснувшая) посуда

Посуду со сколами не стоит хранить дома ни в коем случае. Мало того, что она является символом семейного благополучия и что в таком случае может символизировать треснувшая или разбитая кухонная утварь? Разве что ссоры, склоки и скандалы. А во-вторых, использование подобной посуды просто небезопасно для здоровья (можно ненароком травмироваться, например). Поэтому насколько бы дорога вам не была та чашка с отколотой ручкой и трещиной, постарайтесь заменить ее достойным вариантом.

Пластиковые контейнеры «мал-мала-меньше»

Мало кто задумывается о том, что пластик опасен сам по себе, а просроченный пластик — тем более. Однако это действительно так. Поэтому проведите ревизию и без сожаления избавьтесь от тех контейнеров, чей срок годности уже истек (в первую очередь это касается судочков, поменявших свой цвет из-за неправильного использования, оплавившихся и других небезопасных моделей).

Затупившиеся ножи

Если в вашем доме некому привести затупившиеся ножи в норму, а у вас уже не хватает терпения строгать ими очередной салат или нарезать какие-то продукты, то избавьтесь от данных экземпляров и приобретите другие. Мало того, что вы будете постоянно нервничать, пытаясь «напилить» хлеб или отрезать очередной кусок мяса и других продуктов, так еще и в процессе готовки можно получить травму, что, согласитесь, тоже не пойдет вам на пользу.

Бесполезная кухонная техника и приборы, вышедшие из строя

Нефункционирующая, поржавевшая или вообще не используемая техника также должна быть утилизирована. Это просто обуза, которая не красит вашу кухню, поверьте. Или вы действительно находите что-то привлекательное в неработающей кофемашине, которая лишь занимает свободное место, старой мясорубке, чьи ножи уже давно затупились и поржавели, йогуртнице и хлебопечке, купленными в порыве шопоголизма, но так и не использовавшимися по назначению? Кухонные гаджеты, которые еще функционируют, можно раздать друзьям-кулинарам, а то, что вышло из строя — смело отнести на помойку. Таким образом вы избавитесь от ненужных вещей и освободите место на своей кухне.