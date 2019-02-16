Где снять самую дешевую квартиру в столице?

В феврале самой дешевой квартирой Москвы стала однушка на улице Генерала Рычагова (МЦК «Коптево»), пишет РБК. За 32-метровую квартиру просят 20 тысяч рублей в месяц. В квартире есть вся мебель и холодильник, однако сдается она только на короткий срок.

На втором месте — однокомнатная квартира на Хабаровской улице (метро «Щелковская») за 23 тысячи рублей в месяц. Общая площадь квартиры — 38 квадратов. Здесь есть бытовая техника, но нет мебели. Но у владельца есть условие: не больше двух квартирантов.

Замыкает тройку бюджетных квартир однушка на Ташкентской улице (метро «Кузьминки») за 24 тысячи рублей. В квартире площадью 34 квадратных метра сделан свежий ремонт, есть вся мебель и бытовая техника.