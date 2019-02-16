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Необычные автомобили для женщин 

Car.ru 13 часов назад
Фото: Car.ru
Каждая женщина хочет выделиться из толпы, быть не похожей на остальных. Поэтому к выбору автомобиля она подходит так же как и к выбору предмета своего гардероба.
Представительницы слабого пола, выбирая авто, большое внимание уделяют дизайну и цвету, чем хотят выразить свою индивидуальность, статус. Иногда можно встретить необычные и красивые автомобили, которые просто поражают взгляд.
Можно встретить автомобили украшенные цветами, камнями Swarovski, с подсветкой, с необычными оттенками и цветом.
Существует автомобиль марки Lamborghini весь украшенный камнями Swarovski, он удивляет своей красотой и немалой стоимостью.
Девушки, которые предпочитают розовый цвет, будут не против побаловать себя ездой на Volkswagen Pink Beetle. Машина удивляет не только цветом, но и прочностью кузова.
В городе New York можно встретить необычное такси, украшенное цветами. Оно пользуется большим спросом у девушек.
По улицам Дубая разъезжает Ламборджини, покрытый настоящим золотом. Можно только представить сколько стоит такой автомобиль.
Яркий Mini Cooper, расписанный вручную, можно увидеть в Украине. Он признан лучшим автомобилем для представительниц слабого пола, он прост в управлении, имеет необычный дизайн и красивые яркие цвета.
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