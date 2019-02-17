Вещи, которые не стоит выбрасывать в мусорное ведро

Когда что-то выходит из строя или просто становится бесполезным, мы с готовностью выбрасываем это в мусорное ведро. Но многие из нас не осознают, что некоторая часть подобных вещей относится к категории «опасные бытовые отходы», а это значит, что просто выбрасывать их рискованно.

А еще есть предметы, которые вроде бы можно переработать, но вы не уверены, как именно, и они тоже оказываются в мусорке. Но если вы готовы заботиться об окружающей среде и разумно относиться к своим бытовым отходам, то вот вам список из 19-ти предметов, которые не стоит просто выбрасывать в мусорное ведро, и инструкция, как с этим мусором поступать.

Батарейки

В батарейках — даже в использованных — полно вредных химикатов, которые могут проникнуть в грунтовые воды и привести к серьезным проблемам с окружающей средой и здоровьем. Отнесите перезаряжаемые аккумуляторы в ближайший пункт приема. А если батарейки щелочные? Тогда лучше «сбросить» их на ближайшей свалке опасных бытовых отходов.

Лампочки

Галогенные лампочки и лампы накаливания можно переработать, но они считаются нетоксичными, так что их можно выбрасывать в мусорное ведро. Главное, предварительно положить их в картонную коробку или бумажный пакет, чтобы они никого не порезали.

Люминесцентные лампы содержат токсичные химикаты, и просто выбрасывать в мусор их нельзя. Некоторые крупные магазины, например IKEA , предлагают услуги по переработке лампочек, купленных у них. Большинство светодиодных лампочек безопасны, и их можно переработать — обращайте внимание на упаковку.

Неиспользованные лекарства или лекарства с истекшим сроком

Есть неиспользованные таблетки? Есть соблазн смыть их в туалет или выбросить в мусорку. Не стоит. Эти мощные химикаты могут попасть в почву и грунтовые воды. Лучше поискать сайты и организации, предлагающие услуги по безопасной ликвидации этого типа мусора.

Пустые флакончики аэрозольной краски

Аэрозольные краски содержат газы и химикаты, и выбрасывать их в мусорку небезопасно (особенно если внутри кое-что осталось). Лучше отвезти их на местную свалку по утилизации опасных бытовых отходов.

Компьютеры и электроника

Цифровые камеры, компьютеры, телевизоры, принтеры, айподы, плееры, мобильные телефоны и зарядные устройства, DVD, CD, видео и аудиопленки, пейджеры, картриджи от принтеров и другая электроника — все эти отходы содержат опасные вещества вроде ртути, свинца, кадмия, бериллия и бромированные огнестойкие добавки. Не говоря уже о таких ценных редких металлах, как золото, серебро и платина. Найдите надежную организацию по переработке электронных отходов или используйте программу возврата отходов, которую предлагают многие производители.

Волосы (шерсть домашних животных)

В волосах полно азота. Добавьте их в компостную кучу, чтобы создать дешевое удобрение для растений. Также говорят, что волосы помогают отпугивать оленей от садовых растений. А если уж вы решили отстричь свои длинные косы, их можно продать.

Жир и масла

Начнем с того, что выливать их остатки (особенно еще горячие) вообще не рекомендуется. Но даже в остывшей форме они могут вызвать кучу проблем. Выбрасывать их в мусорку — еще хуже. Жир можно сцедить в кувшин и поставить в холодильник — из него получится отличная замена маслу. Небольшие количества других масел можно положить в герметичных упаковках и выбросить в мусорку или отнести в центр по ликвидации отходов (их часто перерабатывают в автомобильное топливо!).

Краски

Остатки краски, растворителей, протрав и прочих подобных веществ (а также измазанные в них щетки и кисточки) легко воспламеняемы и ядовиты. Их лучше отнести в местный центр переработки опасных бытовых отходов. Альтернативный способ — дать краске полностью высохнуть, оставив крышку открытой. Когда банка пуста (и полностью суха), ее можно сдать на металлолом.

Садовые химикаты

Использование пестицидов, гербицидов и удобрений на основе химикатов очень опасно для окружающей среды. Лучше перейти на нетоксичные альтернативные вещества. Но если вы все же пользуетесь этими химикатами, никогда не выбрасывайте их в мусорку и не выливайте в унитаз или раковину. Лучше всего отдать остатки тому, кто найдет им правильное применение. Или же отнесите в центр по утилизации опасных бытовых отходов.

Зажигалки

Пластиковые зажигалки даже с малым количеством горючего легковоспламеняемы, так что прежде чем выбрасывать их, лучше убедиться, что в них ничегошеньки не осталось. А можно сэкономить денег и купить восполняемые зажигалки Bic. Частично полные или бутановые зажигалки очень опасны, их нужно выбрасывать только в специальных центрах утилизации бытовых отходов.

Фильтры для воды

Фильтры для воды — удобная и полезная штука, пока вы их не используете до конца. Вместо того чтобы выбрасывать этот старый фильтр в мусорку, отправьте его в программу переработки или сдайте в центр утилизации отходов.

Стеклянные градусники

В этих старомодных стеклянных ртутных термометрах содержится до 500 миллиграммов ртути, которая, как всем известно, смертельно опасна для здоровья. Если вы решили сменить градусник на цифровую модель, отнесите старый в центр утилизации опасных отходов.

Целлофановые пакеты

Даже если вы используете в основном бумажные или тканевые пакеты, целлофановые все равно каким-то образом проникают в наш дом и в нашу жизнь. Хотя многие из них можно переработать, большинство муниципальных программ по переработке за них просто не берется.

Бытовая химия

В чистящих средствах полно опасных химических соединений. Смывать их в унитаз чревато нежелательными последствиями — например, коррозией труб, а еще они в конце концов отравят окружающую среду, когда попадут в сточные или грунтовые воды. Ваш ответ — центр утилизации опасных бытовых отходов.

Косметика

В традиционной косметике содержатся химические вещества, которые не выводятся очисткой воды, так что смывать их в водосток противопоказано. Даже пустые косметические контейнеры зачастую нельзя переработать из-за смеси материалов, из которых они состоят. К счастью, существуют программы по переработке косметических средств. Отнесите пустые контейнеры от своих помад и туши именно туда.

Шины

Выбрасывать шины в мусорку или на обочину — верх бескультурья. Старые шины не считаются опасными отходами, но если их не переработать должным образом, они несут немалую угрозу окружающей среде.

Старая бытовая техника

Использованная или сломанная бытовая техника (холодильники, кондиционеры и т.д.) содержат охладители, утеплители и другие вещества, которые наносят вред атмосфере. Пожертвуйте их в благотворительную организацию или отвезите в центр утилизации.

Неиспользованные или невзорвавшиеся фейерверки

Причина, почему нельзя выбрасывать фейерверки в мусорку, очевидна. Такие фейерверки нужно положить в воду на ночь. Затем достать из воды и сразу же положить в мусорный пакет. В некоторых случаях пожарные департаменты готовы утилизировать их за вас.

Клеи и лаки

Так как они содержат растворители и другие токсичные химикаты, клеи и лаки нельзя выбрасывать в их первоначальной форме. Либо дайте им полностью высохнуть (как с краской), либо нанесите тонкие слои на картон или газеты и дайте полностью высохнуть. Или же отнесите в центре утилизации бытовых отходов.