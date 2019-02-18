«У меня глаз начал дергаться, спать не могла»

Обычно, покупая квартиру на «вторичке», люди беспокоятся о секретах из прошлого и заказывают тщательную проверку юридической чистоты. Но бывают ситуации, от которых так подстраховаться не получается. Об одной из таких историй «Ленте.ру» рассказала москвичка Ольга (имена супругов изменены по их просьбе).

Покупкой вторичной квартиры Ольга и Георгий занялись, когда им было чуть за 45 лет. Они прожили в браке почти два десятилетия, детей так и не завели. Оба родом из Подмосковья, они познакомились и поженились еще в родном городе, откуда затем довольно быстро перебрались в столицу: сначала работу нашел Георгий, затем и Ольга. Года три снимали жилье, потом купили «однушку» в новостройке, где прожили все 2000-е. Детей не было, зарабатывали оба неплохо, часть денег откладывали, и, отпраздновав очередную круглую дату, решили — пора расширять жилплощадь.

«Как многие приезжие, ну, и многие москвичи, наверное, тоже, мы очень любим «сталинскую» архитектуру, — рассказывает Ольга. — Для нас с мужем это своего рода символ, что ли. Мы всегда мечтали о квартире именно в сталинском доме, так что другие варианты решили даже не рассматривать».

Пара наняла риелтора по рекомендации одного из коллег Георгия — и начались просмотры. «Риелтор нам показалась настоящей профи, — говорит Ольга. — Да мы и сейчас считаем, что свою работу она сделала на отлично. Быстро нашла покупателя на нашу квартиру, причем процентов на десять еще и дороже ее рыночной стоимости: людям был нужен именно наш район и даже конкретно наш дом, потому что он рядом со школой, там даже дорогу переходить не надо. И каждый день находила все новые варианты».

Супруги не были привязаны к конкретному району — большую часть жизни они прожили в «спальнике», теперь главное было перебраться внутрь ТТК, а уж из этой зоны на работу оба в любом случае могли добираться быстрее, чем из прежней квартиры. Поэтому поездили практически по всем округам, пока не остановились на северо-западе. Им очень понравилась просторная «двушка» с холлом и гардеробной, и даже тот факт, что в квартире был начат и на середине брошен ремонт (вполне, кстати, качественный), супругов не смутил. Скорее — наоборот.

«Мы все равно собирались все переделывать — не жить же в чужих обоях. А тут уже все выровнено, окна. Новые, — говорит женщина. — Мы их, правда, потом поменяли еще раз, на более качественные. А так — идеальное для нас было состояние квартиры, надо было только начатый ремонт остановить и переделать, но там совсем немногое было начато».

Ольга и Георгий приняли решение о покупке буквально не отходя от кассы — еще до конца просмотра. «Риелтор даже пыталась нас немного урезонить — предлагала еще варианты посмотреть, но после той квартиры нам уже ничего не нравилось, хотелось поскорее купить ее, — говорит Ольга. — Единственный момент, когда мы чуть задумались, был при проверке юридической чистоты: оказалось, владелец, который нам ее продавал, купил квартиру за полгода до этого у одинокого мужчины, скажем так, сильно пьющего. Но дееспособного, там все документы были в порядке, на момент сделки он был в себе и все такое. Купил дешевле рынка — это нам риелтор рассказала, она все эти вещи как-то там по своим каналам "пробивает" — да еще и на руки выдал меньше, чем в расписке. Но по документам все чисто, не придерешься. Мужик этот, бывший владелец, квартиру получил от матери в наследство — последний в семье остался. И то не мог лет семь наследство оформить, все бухал — все сроки уже прошли. Этот новый владелец ему как-то помог все оформить, дал на руки процентов 60 от стоимости квартиры да и отправил его куда-то в деревню жить. Почти как "черный риелтор", только все законно и по взаимному согласию».

Нюанс с переходом собственности заставил супругов ненадолго задуматься — но все же решение они не изменили. «Риелтор заняла нейтральную позицию: решайте сами. Это и правильно, я считаю. Она нас подробно проконсультировала, чуть ли не в деревню к прежнему хозяину съездила. Так или иначе, выяснила, что он месяца три как умер — допился, видимо. Вердикт был таков — с точки зрения закона все чисто, но подумайте, не смущает ли вас, что в квартире явно был притон. В другой ситуации новый владелец не стал бы с ремонтом связываться, он инвестор, раз решил лишние деньги вложить, значит, квартира была в таком состоянии, что иначе не продать, — рассказывает Ольга. — Соседи тоже подтвердили, что квартира была проблемная, милицию регулярно вызывали, соседей снизу он несколько раз затапливал».

После семейного совета супруги решили не отступать. «Поговорили с Георгием, подумали. Ну что нам это прошлое? На вторичке, если в историческом фонде квартиру смотреть, так в каждой второй кто-то или спился, или умер, если не убили. Тут главное ремонт сделать и самим нормально жить».

Так они и поступили. Накопленных денег хватило и на сделку, и на очень хороший ремонт по дизайн-проекту, и на мебель с техникой. Собственно, на этом можно было бы историю и закончить, если бы спустя пять лет в их жизни не появился Николай.

«Я вернулась с работы рано — давно уже на полставки перешла. Георгий, как обычно, уже после восьми приехал, я даже в окно видела, как он парковался. Но почему-то сразу домой не пошел, пять минут, семь — его все нет. Я заволновалась, решила выйти, посмотреть — и слышу, как он в подъезде с кем-то на повышенных тонах разговаривает. — рассказывает женщина. — В конце уже чуть ли не на крик перешел. Я хотела выйти, вмешаться, но тут он уже в дверь позвонил, я открыла. Прошел домой, как ни в чем не бывало, я спрашиваю, что случилось — говорит, бродяг из подъезда прогонял. Слукавил немного — решил меня не пугать».

На самом же деле к Георгию обратился сидящий на подоконнике их этажа молодой человек — самого среднего облика, не бродяга, но и никак не золотая молодежь. «"Здравствуйте, а вы на этом этаже живете, не подскажете, где мне Леонида Сергеевича найти? Звоню ему, звоню, а он не открывает". У нас тут никаких Леонидов нет, муж ему так и сказал. А он — "А вы из какой квартиры?" Муж ответил, тот как зашипит: "Куда вы отца дели?" Ну, муж сообразил, что он, наверное, о старом владельце, попытался нормально объяснить, а этот парень давай заводиться — мол, вы черные риелторы, людей выселяете, что-то в таком роде».

Георгий спустил молодого человека с лестницы, но этого хватило ненадолго. Он пришел на следующий же день — с угрозами. «Я дома одна была, он давай звонить, потом начал в дверь колотить. Пустите меня, это квартира моего отца, — вспоминает Ольга. — Я перепугалась, но ума хватило сказать, что сейчас полицию вызову. Он сказал что-то типа нас самих в полицию сдаст. Но ушел». Ушел, впрочем, ненадолго: уже через день он подкараулил Георгия у подъезда и вместе с очередной порцией обвинений выставил ультиматум: пусть продают «отцовскую» квартиру и половину денег отдают ему. Мол, это его деньги по праву.

Супруги, не выдержав, обратились к юристу — убедиться, что по закону их собственности ничего не угрожает. Убедились — сделка действительно была абсолютно законной.

«Мы были собственниками, и полностью в своем праве. Риелтор тогда свою работу сделала на совесть, — говорит Ольга. — Но одна проблема: когда речь о мужчине, да еще и пьющем, дети могут появиться буквально из ниоткуда. Законных наследников у этого Леонида не было, мы это знали еще до сделки. Но как доказать, что это не его сын? В принципе, нам-то и доказывать ничего не надо было. Он так и так не имел никакого права на квартиру. Но жизнь нам попортил».

Продолжалось это две недели с лишним. Все это время молодой человек звонил в дверь, поджидал Георгия или Ольгу на улице, он даже начал звонить им на работу — жаловаться коллегам на то, как несправедливо отняли отцовскую квартиру. «Действовал, как коллектор, буквально. Ничего серьезного, чтобы не дай бог мы его не засудили, но доставал невозможно, — рассказывает женщина. — На работу нам звонил и врал, телефон мой узнал откуда-то и звонил рано утром. Дверь нам порезал и, извините, наложил на пороге. В общем, у меня глаз дергаться начал, спать почти не могла. Георгий тоже как-то сдал сильно. Мы просто оба неконфликтные, привыкли, что с нормальными людьми всегда можно нормально договориться. А тут цирк такой».

Забавно, что за все это время супругам даже в голову не пришло хотя бы попросить у незваного гостя паспорт. Даже сейчас, когда история закончилась, они так и не знают, действительно ли это был сын прежнего владельца их квартиры или их доводил самозванец, и серьезно ли он рассчитывал таким образом от них чего-то добиться или действовал «из любви к искусству».

«Я думаю, вряд ли он ждал, что мы ему жилье отпишем. Наверное, попросил бы денег какую-то сумму потом — за спокойствие, — рассуждает Ольга. — Вообще, не знаю, чем бы это все закончилось. Явно ничем хорошим. Конечно, мы бы не стали от него откупаться, и тем более, продавать квартиру. Хотя, конечно, мысли о переезде у меня возникали. Наверное, у мужа тоже — но мы это всерьез не обсуждали. Не маленькие все же».

Скорее всего, говорит женщина, пришлось бы потратиться на юриста. Но все решилось по-другому: в гостях у брата Ольга упомянула о своей ситуации. Брат посмеялся над супругами — вечно вы, мол, недотепы, в какую-то ерунду влипаете и сделать сами ничего не можете. «Он с детства такой: задается, норовит как-то "опустить". Так и тут — было обидно, до конца никогда не привыкнешь, — рассказывает Ольга. — Но с этого дня Николая мы больше не видели. Сначала боялись поверить, что он от нас отстал. Потом расслабились немного, но покоя это все не давало, откуда он взялся, куда делся. В итоге через месяц позвонила брату — мол, Петя, помнишь, мы тебе про свою ситуацию рассказывали. Он поржал и сказал, что да, это он поговорил у себя на работе с безопасниками, а они поговорили с Николаем. Больше вас не побеспокоит. Что уж они ему там говорили — мне все равно, пусть били, да хоть наркоту подбросили. Мы от него так натерпелись — заслужил».

Сейчас супруги продолжают жить в своей квартире, которую с душой отремонтировали и полюбили за эти годы.