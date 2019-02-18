Как живет средний класс в разных странах

Во время путешествий в другие страны мы всегда так или иначе обращаем внимание на местную архитектуру. В основном это касается достопримечательностей, которые каждый путешественник обильно фотографирует и привозит с собой их изображения домой. Также многие туристы оставляют отзывы об отелях, где останавливаются, снабжая их непременными фотографиями интерьеров и внешнего вида здания.

Но все это не дает полного представления о жизни местных жителей. Богатые везде живут примерно одинаково, бедные в целом тоже, а вот среднестатистические граждане в каждой стране живут по-разному. Повезло, если среди таких граждан в другой стране у вас есть друзья, которые пригласят вас в гости к себе в дом. Если нет — не беда: в этой подборке собраны наиболее типичные жилища среднего класса в разных странах. И это очень мало напоминает то, что обычно показывают в кино.