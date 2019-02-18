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На чем застройщики обманывают покупателей 

WomanHit.ru 28 минут назад
Фото: WomanHit.ru
Как не заплатить лишнее при покупке квартиры и какие документы проверить с особым вниманием.
Мир строительного рынка — темный лес для тех, кто хочет купить квартиру. Зачастую люди слепо доверяют застройщику, надеясь на его честность и добросовестность. Однако по факту не менее половины сталкиваются с проблемами на разных этапах — от заключения договора до обнаружения последствий некачественной постройки. Рассказываем, какие подводные камни могут ожидать вас. Делитесь статьей с друзьями, чтобы они знали, на чем их могут обмануть.

Свободная планировка

Удочка, на которую по доброй воле попадаются покупатели, — возможность свободной планировки квартиры. Радостные, они представляют, как сделают огромную ванную комнату, объединят кухню с гостиной и смогут однокомнатную квартиру превратить в двухкомнатную за счет грамотной организации пространства. На самом деле застройщики так «убивают» двух зайцев одновременно — затрачивают меньше строительных материалов на возведении стен в квартирах и продают квартиры выше их реальной рыночной стоимости. Интересно, что в договоре будет прописано, что вы обязаны возвести стены строго по плану застройщика, либо договариваться об изменениях планировки в индивидуальном порядке в соответствующих органах. К слову, последнее вынудит вас потратить не меньше ста тысяч рублей дополнительно — потребуются расчеты, составление плана и прочее.

Увеличение площади квартиры

В момент, когда вы будете получать ключи, представитель застройщика может неожиданно заявить, что площадь квартиры получилась больше оговоренной планом — вы должны заплатить за дополнительные квадратные метры. Не спешите бежать в банк и радоваться: вызовите замерщиков. Да, вы заплатите примерно 10—20 тысяч рублей дополнительно, зато будете точно уверены, что площадь квартиры именно такая, как в документах. До результатов замеров ни в коем случае не подписывайте документы, иначе, если окажется, что площадь квартиры меньше, вам придется решать вопрос через суд — только потратите время, так как бороться с «гигантами» бессмысленно.

Скидки и низкие цены

Переставайте верить в сказку о добром намерении застройщика помочь молодой семье, сделав для нее эксклюзивную скидку — бизнес не привык работать в убыток себе. Перед покупкой оценивайте, насколько реальны цены за квадратный метр. Проверьте стоимость квартир в округе будущего жилого комплекса — район, этажность, наличие развитой инфраструктуры, транспортная доступность — все это влияет на цену. Низкая цена может объясняться только возможными рисками — плохая репутация застройщика, малое количество сданных объектов, «молодость» компании, долгий срок постройки. Если есть возможность, лучше всего купить квартиру в сданном в эксплуатацию жилом комплексе, причем не меньше чем через год после постройки — цена будет выше, зато вы будете уверены, что получите квартиру, сможете оценить качество постройки — толщину стен, слышимость, температуру в помещении и прочее. Да и дом «усаживается» в течение нескольких лет — на свежем ремонте могут пойти сколы и трещины.

Первые и последние этажи

Обычно на квартиры, расположенные на первых и последних этажах здания, предлагают небольшую скидку — не соглашайтесь на предложение застройщика. Есть вероятность, что с первых этажей вы будете постоянно слышать шум во дворе, а с верхних — переделывать ремонт из-за текущей крыши.

Развитая инфраструктура

Перед покупкой вам будут обещать скорое строительство станции метро, детского сада, школы, крытой парковки — чего угодно, лишь бы привлечь вас и заставить купить квартиру именно здесь. В реальности долгожданная станция, возможно, откроется, только в километре от вашего дома, детский сад вдруг станет неподходящим к архитектуре жилого комплекса, а крытая парковка обойдется не меньше миллиона за машиноместо. Лучше, если вы проверите документы — строительство детского сада и школы должно поддерживаться государством, тогда велика вероятность, что они действительно появятся рядом с домом. Дождитесь начала строительства станции метро — хотя бы этапа раскопок, чтобы точно знать, где будут расположены выходы.
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