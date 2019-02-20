Откровенный разговор: как выплатить ипотеку и не свихнуться

Для молодых семей ипотека заманчива, но Артём Краснов уверен: невредно представлять, сколько на самом деле весят кредитные деньги

— Я отмотал почти половину срока. Впереди ещё 7,5 лет. Меня зовут Артём, и у меня кризис ипотечного возраста.

Банковская арифметика вгоняет в депрессию, если вам пришло в голову поинтересоваться остатком долга. Совет бывалого — не интересуйтесь. Но если всё же хотите…

Для удобства возьмем в ипотеку миллион рублей под 12% годовых на 15 лет. Ежемесячный платеж составит всего-то 12 тысяч. Заодно представим, что в этот же счастливый год у нас родился сын.

В день, когда мы будем отмечать его пятилетие, пройдёт треть ипотечного срока, но долг банку уменьшится лишь на 12% — до 877 тысяч рублей. Получается, что мы сдали в кассу 720 тысяч рублей, не считая страховок, но уменьшили долг лишь на 123 тысячи. Часть из нас в этот же год повесится, некоторые сопьются, но наиболее отважные продолжат «ипотеть» дальше.

И вот ребенок пошёл в школу, а ипотечные часы отсчитали половину срока. Долг сократился до 765 тысяч рублей — менее чем на четверть. Забавно, что при этом мы отдали банку уже больше, чем брали. У впечатлительных натур в тот год создастся впечатление, будто Ахиллес никогда не догонит эту черепаху. Будто люди колонизируют Марс, когда мы притащим последние 12 тысяч в кассу.

Но хватит хандрить. Для поддержания боевого духа почитаем мотивирующую литературу про Юрия Гагарина или Тура Хейердала и двинемся дальше.

Десять лет. Десять чёртовых лет. Сын уже пошёл в третий класс, слушает рэп и собирается жениться. Банки три раза перепродали нашу ипотеку. Долг сократился до 614 тысяч, то есть за две трети срока не уменьшился даже вполовину. Если вы ещё способны ходить мимо банков, не разбивая витрины, — вы добрый и несгибаемый человек. Возможно, вас и выберут для миссии на Марс.

Но есть и хорошая новость — последние пять лет будут проще. Точкой перелома в нашем примере является срок десять лет и четыре месяца: с этого момента проценты перестают доминировать в ежемесячной выплате.

И вот мы, побитые, но не сломленные, выходим из банка, внеся финальный платёж. Мы свободны. Мы брали в долг миллион. Мы выплатили 2,16 миллиона. Ещё 70–80 тысяч рублей ушло на страховые платежи. Мы чувствуем себя дураками, но мы — дураки с квартирой.

И тут сыну исполнилось 15 лет, а значит, нужно думать о его будущем жилье… А может, сделать плот из бальсовых брёвен и отправиться по реке Миасс в Полинезию вместе с воображаемым Туром Хейердалом или хотя бы Юрием Лозой

Остался последний шаг до крамольных мыслей о сытых котах-банкирах, которые получают такие деньги, и за что? Ипотека не несёт для них больших рисков, недвижимость находится в залоге и застрахована, процентные сливки собираются в первые месяцы. Досрочное погашение ипотеки через пять лет позволяет банку в примере выше заработать 60% от суммы, которую он ссудил нам. Для банков сохраняется риск гиперинфляции, которая может съесть рублёвый долг — так было в конце 90-х, но в остальном они в шоколаде. Особенно мужественные ипотечники платят по счетам, ещё ожидая сдачи дома.

Возможно, терминатор возвратится в прошлое не для того, чтобы спасти Джона Коннора . Он вернётся, чтобы не позволить Саре взять ипотеку. Или будет искать мать первого ростовщика.

Но знаете что? Ипотека — это прекрасно. Я бы не хотел возвращаться во времена молодости родителей, когда квартиры получали от государства через предприятия, преодолевая административные заслоны, теряя очередь из-за «блатных» или ссор с начальством. Когда жили в состоянии неопределённости годами: квартиру могли дать не там, не такую, через год, через пять.

Кто-то кантовался в общагах с туалетом на этаже. Другие жили с родителями, что для новой семьи часто выходило боком: там, где двое пошушукаются и всё решат, рой взрослых советчиков обострит ситуацию до предела. Я никогда не понимал анекдотов про тёщу, возможно, потому что никогда не жил с тёщей.

Сегодня ты тоже вкалываешь и тратишь на покупку квартиры нервные клетки. Но ты хотя бы живешь в ней. У тебя есть манёвр. Ты видишь финиш. Кредит стимулирует не сидеть на месте, а что-то предпринимать.

Можно посмотреть на ситуацию по-другому. До ипотеки мы с супругой кочевали по съёмным квартирам. В этом есть плюсы, например можно подобрать жильё рядом с работой или подальше от смога (какой я наивный). Но плата за съём не так и далека от ипотечного взноса, квартиру не обставишь по вкусу, она не станет твоей, и через год-другой тебя со всем барахлом попросят на свежий воздух. Я помню день, когда у нашей хозяйки условно-досрочно освободился сын, и оказалось, что квартиру придерживали для него.

Вопросы вызывает не сам ипотечный принцип, а размер ставки. Я понимаю, что она зависит от большой экономики, а люди в дорогих костюмах легко разжуют нам, почему банк берёт деньги под 5% годовых, а даёт, скажем, под 15%. Но если помечтать об ипотеке на западный манер, она перестаёт казаться ярмом. Например, при снижении ставки на восемь процентных пунктов, с 12% до 4%, месячный платеж снижается более чем в полтора раза — до 7,4 тысячи рублей. Но в России такое возможно разве что для субсидированных кредитов, а главное, даже в этом случае первые годы работаешь на банковский интерес.

Является ли ипотека изобретением дьявола? Нет, его проделка в другом: он лишь шепчет нам брать кредиты, исходя из своих хотелок, а не своих возможностей. Кредитные деньги кажутся лёгкими, но их вес обманчив: считайте, что вы берёте медяки, в возвращаете золото.

В этом ключе удивляет политика государства, которое время от времени стимулирует бездумное кредитование ради сиюминутных показателей роста. Подобное мы видели на примере автопрома: скидку в 10% от стоимости машины по программе «Семейный автомобиль» получили только покупатели машин в кредит. Де-факто деньги перечислялись банкам в счёт компенсации процентов, и банки, не растерявшись, задирали ставки, что съедало гипотетический профит для потребителя.

Проблема закредитованности характерна для всего мира: вы без труда назовете полдюжины мировых экономик, живущих в счёт будущих поколений. Но некоторые из этих экономик надеются, что долги спишет история. Нам же история спишет шиш.

Кредитоваться в России нужно в одном случае: когда без заёмных денег вас ждёт неминуемая деградация. И самое неприятное в кредите — это даже не переплата банку. Самое неприятное, что он лишает нас свободы, вынуждая работать там, где больше платят, а не там, где мы полезнее.