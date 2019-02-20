Названы лучшие стиральные машины

Экспертный центр Всероссийского союза потребителей «Росконтроль» провел исследование стиральных машин. В нем приняли участие 16 моделей от семи производителей.

Специалисты изучили стиральные машины марок Beko, Bosch, Candy, Haier, Hotpoint-Ariston, LG и Samsung. Все они имеют глубину корпуса 40-45 сантиметров. В ходе исследования техника оценивалась по четырем основным критериям: качеству стирки хлопка, эффективности отжима, акустическому комфорту, а также возможностям и удобству. Эксперты провели более 500 стирок.

Лучше всех со стиркой хлопка справились машины Beko, Candy, Hotpoint-Ariston, LG и Samsung — все они получили по 74 балла из 100 возможных. Хуже остальных справилась машина Bosch, получившая 68 баллов, — во многом из-за того, что ее реальная вместимость оказалась ниже заявленной производителем.

Лидерами в испытаниях по эффективности отжима стали машины Samsung, набравшие 64 балла из 100 возможных. Немного отстали LG (56 баллов) и Bosch (54 балла). Худший результат — у Haier (34 балла).

По акустическому комфорту лучшей стиральной машиной оказалась Candy, набравшая 90 баллов. За ней следуют Hotpoint-Ariston (86 баллов) и Bosch (84 балла).

По возможностям и удобству, к которым относятся возможность активации дополнительного полоскания, качество локализации подписей и наличие разных программ стирки, первое место заняли машины Samsung.

По результатам исследования лучшими были признаны две машины Samsung. За ними следует LG, главный недостаток которой — шумный сливной насос.