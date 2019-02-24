Как использовать кока-колу в быту

Знаете, сколько литров кока-колы продается ежегодно во всем мире? 6 миллиардов. Как известно, этот напиток очень вреден для вашего здоровья. Однако в хозяйстве он может оказаться крайне полезным!

Как еще можно использовать кока-колу

Удалить пятна. Угольная и фосфорная кислота, содержащиеся в напитке, позволяют ему не только устранять пятна с одежды или с пола, но и убирать неприятный запах. Можно, например, смешать моющее средство с кока-колой во время стирки.

Помыть окна. В кока-коле содержится лимонная кислота, которая способна убрать разводы и грязь с ваших окон. Эта кислота также присутствует почти во всех химических моющих средствах для окон.

Избавиться от насекомых. Кока-кола приятно пахнет, что притягивает не только людей, но и насекомых. Так, оставленная открытая емкость с этим напитком с легкостью соберет в себе надоедливых насекомых. В некоторых странах кока-колу даже используют, чтобы избавиться от сельскохозяйственных вредителей.

Удалить жвачку с волос. Если получилось так, что у вас в волосах оказалась жвачка, не стоит торопиться брать в руки ножницы. Если налить на место, куда приклеилась жвачка, немного колы и оставить на несколько минут, мы сможете гораздо легче решить проблему.

Убрать зуд. После укуса насекомого зудит кожа? Капните на этот участок кожи немного кока-колы, и она успокоит зуд.

Помыть посуду. Это одно из самых известных бонусных свойств кока-колы. Если посуда потемнела и покрылась пятнами, налейте в нее колу и оставьте на несколько минут. В напитке содержится много химических веществ, способных разъесть грязь и вернуть посуде былую чистоту.

Убрать ржавчину. Кока-кола поможет вам легче избавиться от ржавчины. Если окунуть маленький предмет в колу, или нанести ее на более крупный, начнется процесс коррозии из-за фосфорной кислоты, содержащейся в напитке. Так вам будет гораздо легче избавиться от ржавчины.

Почистить унитаз. Вылейте баночку колы в унитаз, и через час почистить его станет гораздо легче.