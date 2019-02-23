Как использовать соль в быту

Соль — незаменимая вещь в хозяйстве, и ее можно не только применять в пищу.

Отмыть вино. Если вы пролили вино на одежду или на ковер, нанесите соль, слегка разведенную в воде до состояния кашицы. Оставьте на полчаса и промойте водой. Также можно засыпать солью жирные пятна прежде чем отстирывать их, чтобы остановить распространение пятна.

Убрать водяные разводы с дерева. Если на вашей деревянной мебели остались разводы после мокрых кружек или бутылок, аккуратно протрите поверхность солью с водой губкой.

Остановить муравьев. Что делать, если в доме вдруг появились муравьи? Чтобы временно остановить вторжение до прибытия помощи в виде специальных средств, можно насыпать соль на муравьиных дорожках или у дверей и окон. Это на время остановит насекомых.

Чистить посуду. Солью можно чистить кофейник, пригоревшее молоко на плите, ободки на тарелках от чая или кофе. Посыпьте пятно солью и подождите несколько минут, удалить грязь будет легче.

Сделать скраб для тела. Во многих рецептах домашних скрабов для кожи присутствует морская соль.

Избавиться от запаха изо рта. Этот старый рецепт сегодня забылся многими. Нужно смешать чайную ложку соды, столько же соли и полчашки воды. Такая смесь хорошо очищает полость рта.

Сварить яйца. Если добавить немного соли в воду, в которой вы варите яйца, это поможет укрепить скорлупу, и даже если яйцо треснет, у белка будет меньше шансов вылиться. Также это облегчит чистку яйца.

Удалить плесень. Смесь соли и лимонного сока поможет бороться с плесенью.

Убрать следы от пота. Если смешать столовую ложку и стакан воды и протереть этим раствором следы пота на одежде, избавиться от них будет гораздо легче.