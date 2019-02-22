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Выведена формула идеальной квартиры 

Lenta.ru 8 часов назад
Фото: Lenta.ru
Идеальный вариант жилья — это бюджетная квартира в шаговой доступности от действующих станций метро, расположенная в доме, построенном десять и более лет назад. К такому выводу пришли риелторы группы «Метражи», изучившие соответствующие комментарии на специализированных форумах по недвижимости.
«Наиболее подходящим вариантом являются объекты в старом фонде, в "сталинках", где произведен современный ремонт»,
— резюмировали специалисты по итогам исследования.
При этом, по их наблюдениям, объекты на вторичном рынке принципиально не рассматриваются большинством молодых покупателей. Молодежь ориентируется на новостройки, но не всегда оказывается довольной сделанным выбором.
«Среди основных недостатков (новостроек — прим. "Ленты.ру") называется плохая шумоизоляция, большое число квартир на этаже, отсутствие социальной инфраструктуры и постоянный ремонт у соседей»,
— перечисляют риелторы.
Реже, по данным агентов, новоселы жалуются на нелегальных жильцов, которые часто занимают квартиры в новых домах на неясных основаниях, на зловоние от свалок и заводов и на низкое качество строительных работ.
«В настоящее время, даже допуская дефекты, большинство компаний научились их устранять в оперативном режиме»,
— поясняют в «Метражах».
В мае 2018-го были опубликованы результаты опроса россиян по аналогичной теме. Результаты показали, что мужчинам важна прежде всего площадь квартиры, женщинам — функциональность планировки, а детям — наличие пространства для игр.
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Дом и сад , Lenta.ru
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