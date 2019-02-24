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Деликатный уход: как правильно стирать белье 

Рамблер 17 часов назад
Фото: depositphotos.com
Любая стирка — для одежды стресс. Особенно чувствительно к этому процессу нижнее белье, требующее особенного деликатного ухода. Ниже — несколько советов, которые помогут вам стирать, не опасаясь того, что белье испортится.
Бюстгальтер или трусы не стоит хранить в корзине вместе с остальным бельем, поскольку они могут окраситься о вещи, лежащие рядом. Если белье тонкое, с кружевным рисунком, правильнее его стирать вручную: замочить в тазике с водой комнатной температуры и бережно прополоскать. Если вы все же решили стирать белье в машине, используйте специальный мешочек для стирки.
После стирки белье необходимо отжать. Если в машине включена соответствующая опция, оно может пострадать. Но этого не произойдет, если белье будет находиться в мешочке. В случае если вы все-таки стирали его вручную, лучше не перебарщивать с перекруткой, которая может негативно повлиять на форму. Лучше встряхнуть, нежно выжать и повесить сушиться.
Белье из шелка сушить в стиральной машине категорически не рекомендуется. Барабанная сушка может быть также вредной для полиэстера и эластана. Хлопковое белье более стойкое, хотя и оно может пострадать.
Во избежание потери формы, бюстгальтеры рекомендуется сушить на горизонтальной поверхности. Бюстгальтеры на косточках и боди правильнее сушить на плечиках. И крайне нежелательно использовать для сушки батарею, полотенцесушители, а также открытое солнце.
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