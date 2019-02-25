Как отучить кота портить обои и мебель

Всем нам нравятся эти мурчащие создания, которые приносят радость. Однако временами они любят пошалить. WomanHit.ru даст несколько советов, чтобы ваша мебель осталась цела

Если у вас есть кот, вам стоит ждать не только милого мурчания и тонны забавных моментов, связанных с вашим любимцем, вас поджидает неприятная напасть в виде испорченных обоев и стен. Поэтому многие задаются вопросом, как же отучить пушистого любимца от этой плохой привычки. Конечно же, все дело в грамотном воспитании, о чем мы сегодня и поговорим.

Естественно, кот не преследует цель намеренно испортить ваши вещи, Ему невдомек, что ваш диван или кресло стоят баснословных денег. В дикой природе животные имеют привычку точить когти, где им заблагорассудится, в основном когтеточкой выступает дерево или любая другая жесткая поверхность. Эти манипуляции необходимы для поддержания когтей, рабочего инструмента кота, в боевой готовности. Благодаря острым коготкам, кот может успешно охотиться и не давать себя в обиду.

Кроме того, когда животное тянется, чтобы подточить когти, оно разминает затекшие мышцы, разогревает их. Это довольно важно для домашних кошек, ведущих малоподвижный образ жизни. И третий фактор: раздирая вашу мебель, кот таким образом метит свою территорию, очерчивая границы. Если вы не знали, под подушечками у кошек находятся специальные железы, вырабатывающие секрет, который также является своеобразной меткой.

Как вы понимаете, в условиях домашней среды кот вынужден справляться подручными средствами, поэтому в ход идет окружающая его мебель, стены и все, что попадется под лапу. Так что сколько не объясняй ему о вреде разгрома квартиры, он все равно не поймет, почему вы злитесь.

Однако существует несколько способов, как отучить кота от этой дурной привычки. Но важно сделать это правильно, только тогда вы добьетесь результата.

Покупная когтеточка

Существует огромый выбор когтеточек в зоомагазинах рядом с вами. Одной из лучших конструкций считается вертикальная модель. Если можете, сделайте ее самостоятельно, однако оптимальный вариант — магазинная.

Чтобы животное заинтересовалось новым приспособлением, подвесьте его любимую игрушку, тогда вы точно сможете обратить внимания кота. Опытные заводчики предлагают ставить когтеточку в месте, где кот обычно спит, потому как проснувшись животное тянется, вот и получается, что когтеточка будет как раз кстати.

Стрижа когтей

Регулярно подстригайте животному когти, тогда у него будет меньше возможностей напакостить. Начинайте с детства, как только вы приобрели котенка, иначе с возрастом будет практически невозможно заставить питомца сидеть спокойно, пока вы выполняете процедуру.

Снизить уровень стресса

Довольно часто животное дерет мебель из-за отсутствия внимания. Животному просто скучно, поэтому он развлекает себя как может. Недостаточно просто кормить кота или убирать лоток: животное нуждается в постоянном внимании. В его отсутствие кот становится нервным и раздражительным.

Следуя этим нехитрым советам, вы сможете охранить свою мебель и поддержать здоровье своего любимца в порядке.