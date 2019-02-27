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Как избавиться от муравьев в квартире навсегда 

Рамблер 9 часов назад
Фото: irisphotos/Flickr
Что делать, когда борьба с муравьями уже лишила вас сил, но эти маленькие и упорные насекомые продолжают свое триумфальное шествие по вашему дому?
Обычно муравьи появляются в квартирах весной и летом, но стоит им завестись однажды, выдворить их становится решительно невозможно. А все потому, что на поверхность выбираются только рабочие особи, занятые поисками пищи, а матка и потомство находятся в гнезде, добраться до которого очень сложно. Но не сдавайтесь раньше времени, попробуйте еще несколько способов.

Дрожжи

Сухие дрожжи нужно развести с теплой водой, смешать с сахаром, медом или вареньем. Дрожжи продолжат разбухать, после того как муравей съест лакомство и угостит оставшихся в муравейнике насекомых.

Крахмал

Принцип действия тот же, что и у дрожжей. Муравьи съедают крахмал, он разбухает внутри, и насекомое гибнет. При этом муравей успевает отнести лакомство в муравейник и накормить своих товарищей. Крахмал смешивается с сахаром или медом,

Борная кислота

Самое простое и распространенное средство для борьбы с муравьями. В основном используется такой рецепт: борная кислота смешивается с сахаром в пропорции 1:1, разводится водой до консистенции кашицы, затем полученное лакомство раскладывается по муравьиным дорожкам.

Кофе

Достаточно смешать молотый кофе с сахаром и разложить в тех местах, где муравбьи чаще всего попадаются вам на глаза. Кофейный аромат привлекает насекомых, хотя кофе является для них отравой. Они не только сами его съедят, но и принесут тем, кто остался в муравейнике.

Мыло

Мыльным раствором следует обработать муравьиные дорожки и сам муравейник, если получится до него добраться.

Чеснок и другие специи

Чеснок, гвоздика, корица, мята, лаванда, перец — все эти пряности наверняка найдутся на любой кухне. Разложите их в стратегических местах вашей квартиры, и тогда у муравьев не будет никаких шансов вновь оккупировать в ваш дом.
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