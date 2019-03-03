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Опасно ли жить на высоких этажах 

Рамблер 2 часа назад
Фото: depositphotos.com
Многие знают минусы жизни на первом этаже — звуки с улицы, посторонние люди, проходящие мимо вашей квартиры, опасность грабежей. А есть ли минусы проживания на высоких этажах?

В чем опасность высоких этажей

Существует много мнений по поводу опасности жизни на последних этажах здания. Говорят, что электромагнитное поле, имеющее важность для нормальной работы человеческого организма, ослабевает с высотой, что приводит к головным болям, сонливости и апатии. Противники высоких этажей упоминают радиоволны, максимально сильные примерно на высоте между 9 и 16 этажами, а также электромагнитное излучение от электроприборов, которое «накапливается» с каждым новым этажом, так как железобетонные конструкции не дают ему покинуть дом. Также отмечается, что дома на уровне высоких этажей начинают вибрировать. Эти вибрации не ощущаются человеком, однако способны вызвать у него чувство беспокойства и различные расстройства нервной системы. В конце концов, некоторые жалуются на ощущение психологического дискомфорта при постоянной жизни на высоте. К тому же, если вы живете на последнем этаже, через несколько лет после постройки дома вы можете столкнуться с протечками крыши. Да и отключение лифта будет почти нерешаемой проблемой для пожилых жителей последних этажей высоток.

Плюсы высоких этажей

Стоит признать, что жизнь на высоких этажах здания несут в себе и ряд преимуществ. Во-первых, почти все жители верхних этажей отмечают, что у них дома воздух чище, чем внизу, потому что пыль с земли не долетает до туда. Однако ученые утверждают, что на высоте больше 30 метров над городом в воздухе увеличивается концентрация вредных газов, которые выбрасывают промышленные объекты. Поэтому, видимо, слишком высокие этажи все же не идеальный вариант, если вы любите чистый воздух. Но абсолютно ясно, что шума на верхних этажах точно меньше, чем над землей, что в большом городе — огромный плюс. Врачи говорят, что до высоких этажей хуже доходит влага, поднимающаяся от земли, а ней и грибки, плесень и различные сопутствующие высокой влажности заболевания.
Специалисты в целом рекомендуют выбирать для жизни этажи со 2 по 7. Желательно, чтобы рядом был парк и водоем, а вокруг не было слишком плотной застройки.
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