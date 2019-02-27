Какого цвета должна быть посуда, чтобы человек меньше ел

Это кажется невероятным, но, если вы будете есть из большой тарелки того же цвета, что еда или соус на ней, вы съедите больше, чем обычно. Это научно доказанный факт. Еще в 1865 году бельгийский ученый Жозеф Дельбоеф обратил внимание на визуальное восприятие размера посуды и порции на ней. Ему удалось доказать, что порция еды, выложенная на середину очень большой тарелки таким образом, что остаются неиспользованными значительные по размеру края посуды, порция кажется маленькой, и человек свободно съедает ее, даже если обычно ест намного меньше. Сегодня это называется иллюзией Дельбоефа.

Этот эксперимент решили расширить современные ученые доктор Брайан Вансинк и доктор Керт Ван Иттерсум. В 2006 году они провели исследование с участием 60 добровольцев, которых пригласили за «шведский стол». Предварительно испытуемые были ознакомлены с понятием «иллюзия Дельбоефа». На стол была подана паста (макароны) с красным и белым соусом. Тарелки тоже были двух соответствующих цветов. Но одним дали пасту с красным соусом на белых тарелках и наоборот, а другим все в соответствии с цветовой гаммой: на белых тарелках — белый соус, на красных — красный. Эксперимент показал: те, кто ел с тарелок с меньшим контрастом (белое на белом, красное на красном), съели на 30 процентов пасты больше тех, перед кем была контрастная еда и посуда.

Сегодня учеными доказано, что только цвет посуды оказывает значительное влияние на наш аппетит. По словам специалиста колориста Джилл Мортон, когда наши далекие предки добывали себе пищу, такие цвета, как синий, фиолетовый, черный чаще всего говорили о том, что пища испорчена. Это восприятие передалось и нам. С этой точки зрения диетолог Марианна Трифонова для желающих похудеть не советует использовать посуду красного, оранжевого, желтого и светло-коричневого цветов. По ее словам, это наиболее возбуждающие аппетит цвета. То же можно сказать и об оранжевом и бежевом — эти цвета могут вас натолкнуть на добавку к порции. Действительно поубавят аппетита сиреневый, синий, серый. Иногда диетологи даже советуют окрашивать всю кухню в эти тона, чтобы как можно меньше возникало желания забегать за очередным перекусом.

Ресторатор Гарри Блюменталь в канадском издании International Food Strategies обращает внимание на то, как заведения общепита используют подобного рода информацию. Вы мало найдете кафе или ресторанов с синей, серой или черной посудой, говорит он. Таким заведениям выгодно, чтобы вы много ели. Не случайно цвет всемирной сети закусочных «Макдоналдс» красный — цвет, наиболее возбуждающий аппетит.

Ученый Института биосоциальных исследований в Такоме Александр Шаусс уверен: цвет действует на нас как источник определенной энергии. Мы его буквально впитываем, и это влияет на выработку тех или иных гормонов (в зависимости от цвета), которые, в свою очередь, вызывают определенные физиологические процессы. Этим объясняется влияние цвета на наше настроение, поведение, мысли. Ученый предлагает обратить внимание на белый цвет. Он нейтрален, не вызывает никаких отрицательных эмоций и великолепно сочетается с любыми другими цветами. Не случайно посуда в заведениях общепита преимущественно белая. На ней любое блюдо будет смотреться привлекательно и вызывать аппетит.

Доктор Питер Стюарт, доцент кафедры психологии Мемориального университета Ньюфаундленд в Канаде и его коллега Эрика Госс также поясняют, почему белая посуда столь популярна среди рестораторов. В ходе эксперимента, который проводили сотрудники канадского университета, желающим оценить вкус чизкейка подавали его на белых и черных тарелках, причем тарелки одного цвета отличались еще и формой. Самые лучшие отзывы о блюде были у тех, кто ел из белых тарелок круглой формы. Ученые объясняют это легкостью и чистотой белого цвета, которая сама по себе вызывает доверие, а также привычностью формы тарелки. Например, те, кто ел из квадратных тарелок того же цвета, были более сдержанны в оценках. Питер Стюарт и Эрика Госс также считают, что у людей определенного типа характера квадратные тарелки могут вызывать раздражение, а в некоторых случаях даже агрессию.

Одним словам, хотите похудеть — ешьте из небольших квадратных тарелок черного, синего, фиолетового, серого цветов. Аппетита это точно не прибавит.