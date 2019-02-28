6 бытовых привычек чистюль, которые пригодятся и вам

Заметьте, речь пойдет не о маниакальной приверженности к порядку — иначе это была бы совершенно другая история с комментариями психологов, а о том, что элементарное желание поддерживать свой дом в чистоте должно быть у каждого.

И если вас совершенно не радует сама мысль об уборке, то наши лайфхаки наверняка вам помогут если не полюбить, то хотя бы принять этот процесс.

Passion.ru пообщался с экспертами клининговых компаний и выяснил, какие бытовые привычки чистюль стоит перенять, чтобы наведение порядка не превратилось в каторгу.

Научитесь получать удовольствие от уборки

Проблема многих людей заключается в том, что они никак не могут принять тот факт, что уборка — не изнуряющий процесс и не каторга, а очень даже позитивное и полезное занятие. Поэтому вместо того, чтобы откладывать наведение чистоты на неизвестный срок, просто постарайтесь превратить этот процесс в веселое занятие. Например, включите любимую музыку и в ритме танца переделайте все те бытовые дела, которые у вас накопились. Так, кстати, вы сможете совместить приятное с полезным — и научитесь воспринимать уборку, не как рутину, и от лишних килограммов избавитесь благодаря физической нагрузке. Другими словами, можно не тратиться на абонемент в фитнес-клуб, а получить фигуру мечты прямо во время выполнения домашних обязанностей.

Используйте правило двух минут

Один из известных теоретиков продуктивности и личной эффективности Дэвид Аллен изобрел собственную методику управления временем. Гениальность этой методики состоит в том (помимо прочих аспектов, конечно же), что если на решение задачи требуется менее двух минут, то выполните ее, не раздумывая. Например, закинуть вещи в стирку, нажать на кнопку стиральной машинки, подобрать разбросанные вещи на полу, смахнуть пыль, выбросить мусор, полить цветы и прочие «бытовые радости» не отнимут у вас так много времени, поэтому зачем вам откладывать их на потом? Доведите эти действия до автоматизма и вам не придется устраивать изнуряющую генеральную уборку — все дела будут переделаны по чуть-чуть.

Делайте понемногу, но каждый день

Эксперты призывают не копить хлам и не доводить квартиру до запустения, а в течении дня выделять 10-15 минут, чтобы навести чистоту в какой-то одной секции. Например, решите для себя, что в понедельник вы уделяете внимание кухне, во вторник — гостиной, в среду — спальне и так далее. Это поможет вам грамотно распределить нагрузку и не упустить из виду ничего важного. Если вы будете безукоризненно следовать данному принципу, то весь ваш дом в итоге будет выглядеть так, словно вы только что приглашали специалистов из клининговой компании или сами провели целый день с тряпкой и моющими средствами.

Рассыпали — уберите

Еще одно правило чистюль, которое вам стоит взять на заметку — убирать сразу же, как только вы заметили. Например, вы или ребенок просыпали что-то (домашние питомцы наследили, оставили шерсть, погрызли ваши любимые ботинки, опрокинули цветы и так далее), то не оставляйте это до лучших времен, не ждите, пока пятна впитаются в ковер или обивку мебели, или пока грязная посуда заполонит собой всю кухню, а постарайтесь сразу же ликвидировать неприятные последствия. Приготовили что-то — помойте посуду, домочадцы съели вкусный ужин — пусть за собой уберут (а лучше вымоют) грязные тарелки и ложки. Это совсем не сложно и сделает вашу домашнюю работу чуточку легче.

Делегируйте полномочия

Не стремитесь «объять необъятное» и взвалить на себя выполнение всех домашних дел, иначе ваш энтузиазм слишком быстро закончится и ему на смену придут усталость и апатия. Чтобы не перегореть раньше времени, научитесь грамотно делегировать полномочия. Другими словами, приобщите своих домочадцев к труду, поручив каждому из них свой фронт работы. И не забывайте в процессе проверять результат, иначе вам же потом придется все еще раз переделывать. А чтобы указания были исполнены как можно точнее, предварительно объясните своему семейству, что именно вы хотите от них добиться.

Критическим взглядом окидывайте дом перед сном

Возьмите себе за правило перед сном еще раз обходить свои владения и подмечать те недочеты, которые вам нужно устранить в первую очередь. К тому же, если перед сном вы убедитесь, что вся ваша одежда аккуратно развешена, раковина не прогибается под тяжестью грязных тарелок, обувь начищена, в ванной и в холодильнике тоже царит идеальный порядок — то ваше утро будет намного приятнее и комфортнее, проверено! В противном случае, вам придется тратить драгоценные минуты на то, чтобы привести в порядок одежду и обувь, в которой вы планировали выйти из дома, найти косметику, потому что вы забыли положить все в косметичку или чистую чашку, потому что вам не из чего выпить кофе и прочее-прочее.