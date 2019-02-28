Почему мы не хотим отвечать за свой мусор

Мусоропровод — это не только комфорт и возможность быстро избавиться от отходов, но и, зачастую, источник конфликтов, потому что в последние годы число противников мусоропроводов в многоквартирных домах растет, а вопрос того, какой способ утилизации является наиболее удобным, для многих очень спорен.

Ежегодно каждый человек оставляет десятки килограммов мусора. Неудивительно, что вопрос избавления от него стоит остро. В последние годы многие предпочитают выбрасывать мусор в контейнеры на улице, но и те, кто выбирает старые-добрые мусоропроводы еще остались. Очевидно, что каждый способ утилизации имеет свои достоинства и недостатки.

Но какие именно? Первая и самая очевидная проблема, связанная с мусоропроводами — антисанитария. Своевременно очищать их должны сотрудники управляющей компании, однако они редко выполняют свои обязательства. Это приводит к тому, что порой целый дом страдает от зловонных запахов. Вместе с антисанитарией появляется и еще одна проблема, которая и вовсе многих повергает в ужас — вредители.

И если тараканы, самые частые спутники плохой гигиены, хотя бы относительно безопасны, то мыши и крысы могут представлять серьезную угрозу. При этом полностью избавить дом от них можно только с помощью тщательной и постоянной уборки — все остальные методы временны. В противном случае вредители довольно быстро перебираются в квартиры.

К тому же, наличие мусоропровода совершенно не предполагает сортировку мусора. Как известно, в последние годы общество, в том числе и в России, очень озабочено проблемой огромного количества отходов и способами их переработки и утилизации.

Современные дома не предполагают сортировку мусора при наличии мусоропроводов, что затрудняет жизнь людям, борющимся за экологию. Решить проблему сортировки под силу только контейнерам. К сожалению, даже там эти простые действия зачастую не выполняются, и не столько самими жильцами, сколько компаниями, занимающимися вывозом мусора, которые просто сгружают отходы из разных контейнеров в одну машину и увозят их на одну свалку. При этом у мусорных контейнеров, стоящих во дворах, проблем не меньше, чем у мусоропроводов.

И главная из них — неудобство в использовании. Мало кто воспринимает прогулку до мусорного контейнера как дополнительную зарядку, особенно когда за окном метель или дождь и нужно потратить минут 5 только на то, чтобы одеться. Неудобство в использовании контейнеров очевидно, и, как следствие, появляются люди, которым просто лень донести свой пакет до места назначения. Многие просто оставляют мусор в подъезде, а самые одаренные и вовсе выбрасывают его из окон, зля соседей.

К сожалению, и наличие мусоропровода не решает проблему ленивых соседей. Сама я живу в доме с вполне действующим мусоропроводом, выбросить мусор в который можно на каждом лестничном пролете. Тем не менее и среди моих соседей есть те, кто не в состоянии пройти несколько шагов. Порой попадаются и вовсе необъяснимые случаи: один из жильцов дома, видимо, совершает великую жертву, потратив время на то, чтобы донести пакет со своими же отходами до мусоропровода, так что сил на дальнейшее геройство у него не остается, и он просто ставит пакет со своим мусором, аккуратно прислонив его к мусоропроводу.

Причем тут же на стене красуется табличка: «не будь свиньей, выбрось мусор за собой». Почему ему сложно открыть крышку и выбросить пакет, я за несколько лет так и не поняла. Очевидно, что способа утилизации, который был бы и комфортен, и приятен, пока не изобрели, несмотря на то что человечество веками бьется над этой непростой задачей. То, как поступать с собственным мусором, каждый человек еще пока решает относительно самостоятельно.

Конечно, никто не даст вам гарантии, что при переселении в новый дом вы не узнаете, что соседи пришли к решению заварить мусоропровод или, наоборот, пользоваться только им, но и у вас есть право голоса. Однако вопросы утилизации мусора обсуждаются во многих странах на государственном уровне, и скоро, видимо, будет найдено решение, которому останется только повиноваться.