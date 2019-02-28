Названа опасность полотенец в ванной

Оказалось, что влажные полотенца в ванной могут быть отличной средой для размножения микробов и болезнетворных бактерий.

Микробиолог из Университета Аризоны Чарльз Герба провел исследование и обнаружил, что почти 90% полотенец, которые он проверил, были заражены бактериями группы кишечной палочки. В некоторых случаях доктор обнаруживал следы сальмонеллы.

Другое исследование, проведенное в 2003 году, показало, что метициллинрезистентный золотистый стафилококк есть почти на всех полотенцах футболистов колледжа.

Во время использования полотенца на нем остаются бактерии, осевшие на руках. Влажная среда отлично подходит для их размножения. Это может показаться опасным, но благодаря иммунитету человек научился справляться с большинством бактерий, находящихся в окружающей среде.

Безусловно, есть шанс заразиться кишечной палочкой, золотистым стафилококком или сальмонеллой во время использования полотенца, но вероятность этого невысока.

Главное менять полотенца во всем доме как можно чаще и стирать их в воде, температура которой не меньше 60 градусов. Это уменьшит риск заражения ротавирусными инфекциями.

"Пока ваши полотенца успевают полностью высохнуть между использованиями, почти нет шансов передать бактерии от одного человека другому", — отметила директор по клинической микробиологии в Медицинском центре Нью-Йорка Сьюзан Уиттиер.

Стоит избегать использования чужих полотенец. Соберите себе комплект для вытирания лица, тела рук и ног. Это гигиенично и поможет вам снизить риск различных заболеваний.