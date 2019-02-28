Как грибок в доме может навредить здоровью 

Западные ученые доказали, что наличие грибковой плесени особенно опасно для жизни и здоровья населения в странах и местностях, где климат отличается повышенной влажностью.
Для Великобритании плесень — большая проблема
Это подтверждает профессор микологии (раздел биологии, изучающий грибы) Университета Манчестера Малькольм Ричардсон. Он напоминает, что наличие плесени в домах тысяч британцев — общая проблема здравоохранения этой страны и проблема очень серьезная: присутствие грибковой плесени может привести к смертельным заболеваниям. Великобритания, по словам Ричардсона, особенно подвержена появлению и распространению плесени из-за влажного и холодного климата, свойственного для этой страны, и вследствие того, что многие дома там — довольно старые. Ученый говорит, что американцы и финны в области научного исследования воздействия плесени на организм человека более осведомлены, чем британцы. Плесень, утверждает Малькольм Ричардсон, при попадании в организм воздушно-капельным путем способствует формированию агрессивной среды, негативно влияющей на работу жизненно важных органов, что, в свою очередь, может привести к фатальному исходу.
Чета Мерфи умерла от воздействия плесени?
Девять лет назад в Голливуде с разницей в 5 месяцев умерли актриса Бриттани Мерфи и ее муж сценарист Саймон Монджек (по официальным данным, от пневмонии и анемии). Издание Daily Mail провело расследование этих странных смертей. И вот что британскому изданию удалось выяснить. Бриттани Мерфи было всего 32 года, а ее супругу 40 лет. Мать Бриттани Мерфи, Шэрон Мерфи, утверждала, что ее дочь и зятя убила токсичная плесень, найденная в роскошном голливудском особняке. Шерон жаловалась на строителей дома, которые при его возведении допустили возможность появления губительной плесени. Daily Mail, ссылаясь на научные исследования воздействия грибка плесени на организм, предположило, что матери покойной актрисы вполне можно верить — ученые подтверждают токсичность и смертельную опасность плесени, способной стать причиной возникновения аллергии, астмы, пневмонии и целого ряда других заболеваний, в том числе, и заканчивающихся смертельным исходом. Было установлено, что в доме Мерфи протекал водонагреватель, установленный на чердаке, и это, возможно, поспособствовало образованию плесени. Кроме того, сам особняк находится в низине Голливудских холмов, с которых стекает вода и при отсутствии должной дренажной системы повышает уровень влажности в особняке. Давая комментарий Associated Press по факту смертей актрисы и ее мужа, помощник главного коронера округа Лос-Анджелес Эд Уинтер сказал, что «не утверждает, что пневмонию нельзя получить от плесени», но «… мы провели все анализы — плесень не фигурировала в токсикологических отчетах [как первопричина возникновения смертельного заболевания]…». Вместе с тем, первоначально офис округа Лос-Анджелес собирался рассматривать как возможную причину смерти именно плесень. Окончательный анамнез был таков: «пневмония с вторичными факторами железодефицитной анемии и множественной наркотической интоксикацией».
Почему облысела Бритни Спирс
Daily Mail проводит параллели между смертью Бриттани Мерфи и Саймона Монджека и поведением бывшей хозяйки голливудского особняка — известной певицы Бритни Спирс. Чета Мерфи-Монджек купила у поп-исполнительницы этот дом за 3 миллиона 800 тысяч долларов в 2003 году. Несколько лет спустя после продажи дома Бритни Спирс попала в новости за свое неадекватное поведение — певица налысо побрила голову, сделала две новые татуировки и вообще начала вести себя очень вызывающе. Вполне возможно, что эти выходки и явились результатом отравления токсичной плесенью из ее бывшего дома, считает издание Daily Mail.
Что говорят наши врачи
Ведущие специалисты МГУ доктор биологических наук Ольга Марфенина и кандидат наук Анна Иванова говорят, что для появления и развития вредоносной плесени большую роль играет разница температур в странах, расположенных на северных широтах, — уличной и внутри помещений. При хорошей гидроизоляции жилища там представляют собой термостаты — самую благоприятную среду для возникновения и размножения плесени. Причем от грибка не спасут и кондиционеры, если в них регулярно не менять фильтры — эта техника напротив, будет нагнетать болезнетворные бактерии в помещение.