Как грибок в доме может навредить здоровью

Западные ученые доказали, что наличие грибковой плесени особенно опасно для жизни и здоровья населения в странах и местностях, где климат отличается повышенной влажностью.

Для Великобритании плесень — большая проблема

Это подтверждает профессор микологии (раздел биологии, изучающий грибы) Университета Манчестера Малькольм Ричардсон. Он напоминает, что наличие плесени в домах тысяч британцев — общая проблема здравоохранения этой страны и проблема очень серьезная: присутствие грибковой плесени может привести к смертельным заболеваниям. Великобритания, по словам Ричардсона, особенно подвержена появлению и распространению плесени из-за влажного и холодного климата, свойственного для этой страны, и вследствие того, что многие дома там — довольно старые. Ученый говорит, что американцы и финны в области научного исследования воздействия плесени на организм человека более осведомлены, чем британцы. Плесень, утверждает Малькольм Ричардсон, при попадании в организм воздушно-капельным путем способствует формированию агрессивной среды, негативно влияющей на работу жизненно важных органов, что, в свою очередь, может привести к фатальному исходу.

Чета Мерфи умерла от воздействия плесени?

Девять лет назад в Голливуде с разницей в 5 месяцев умерли актриса Бриттани Мерфи и ее муж сценарист Саймон Монджек (по официальным данным, от пневмонии и анемии). Издание Daily Mail провело расследование этих странных смертей. И вот что британскому изданию удалось выяснить. Бриттани Мерфи было всего 32 года, а ее супругу 40 лет. Мать Бриттани Мерфи, Шэрон Мерфи, утверждала, что ее дочь и зятя убила токсичная плесень, найденная в роскошном голливудском особняке. Шерон жаловалась на строителей дома, которые при его возведении допустили возможность появления губительной плесени. Daily Mail , ссылаясь на научные исследования воздействия грибка плесени на организм, предположило, что матери покойной актрисы вполне можно верить — ученые подтверждают токсичность и смертельную опасность плесени, способной стать причиной возникновения аллергии, астмы, пневмонии и целого ряда других заболеваний, в том числе, и заканчивающихся смертельным исходом. Было установлено, что в доме Мерфи протекал водонагреватель, установленный на чердаке, и это, возможно, поспособствовало образованию плесени. Кроме того, сам особняк находится в низине Голливудских холмов, с которых стекает вода и при отсутствии должной дренажной системы повышает уровень влажности в особняке. Давая комментарий Associated Press по факту смертей актрисы и ее мужа, помощник главного коронера округа Лос-Анджелес Эд Уинтер сказал, что «не утверждает, что пневмонию нельзя получить от плесени», но «… мы провели все анализы — плесень не фигурировала в токсикологических отчетах [как первопричина возникновения смертельного заболевания]…». Вместе с тем, первоначально офис округа Лос-Анджелес собирался рассматривать как возможную причину смерти именно плесень. Окончательный анамнез был таков: «пневмония с вторичными факторами железодефицитной анемии и множественной наркотической интоксикацией».

Почему облысела Бритни Спирс

Daily Mail проводит параллели между смертью Бриттани Мерфи и Саймона Монджека и поведением бывшей хозяйки голливудского особняка — известной певицы Бритни Спирс. Чета Мерфи-Монджек купила у поп-исполнительницы этот дом за 3 миллиона 800 тысяч долларов в 2003 году. Несколько лет спустя после продажи дома Бритни Спирс попала в новости за свое неадекватное поведение — певица налысо побрила голову, сделала две новые татуировки и вообще начала вести себя очень вызывающе. Вполне возможно, что эти выходки и явились результатом отравления токсичной плесенью из ее бывшего дома, считает издание Daily Mail.

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