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5 предметов в вашем доме, от которых стоит избавиться после 35 лет 

СОК.медиа 1 час назад
Фото: СОК.медиа
После достижения 35-летнего возраста пора задуматься о том, какие вещи в доме вас окружают и никогда в жизни больше не пригодятся.
Например, короткие платья, которые вы носили в 20 лет, на вас будут выглядеть в 35 лет странновато или даже неприлично.
Давайте рассмотрим некоторые из вещей, от которых нужно срочно избавиться, чтобы не накапливать ненужный хлам в своем доме.

Вещи, вышедшие из моды или пришедшие в негодность

Загляните в свой гардероб и внимательно пересмотрите вещи. Возможно, вы храните одежду, которая уже давно вышла из моды или уже будет на вас смотреться вовсе не подобающее.
Сразу же отложите в сторону вещи, которые вы не одевали последние полгода. Это говорит о том, что вы вряд ли их когда-нибудь наденете. Прощайтесь без сожаления с одеждой, которую вы храните ради воспоминаний.
Собрав всю ненужную одежду и обувь, отвезите ее и отдайте ее тем людям, которые в ней действительно нуждаются.

Старая косметика

После достижения 35 лет следует изменить средства для ухода за лицом и телом на те, которые соответствуют возрасту. Старые пустые баночки или бутылочки от кремов не стоит хранить.
Пересмотрите свою декоративную косметику. Возможно, в вашей косметичке лежат те предметы, которыми вы уже давно не пользуетесь.
Если срок годности косметики истек, несите ее сразу же выбрасывать.

Вещи для новорожденных

Если вы уже не планируете рождение ребенка, то из дома обязательно следует избавиться от коляски, ходунков и манежей.
Игрушки, которыми дети уже не играются, можно отвезти в детский дом.

Ненужные подарки

У вас наверняка накопилось множество подарков от родственников или друзей, которые так и не нашли своего места применения в вашем доме. Эти вещи жалко выкинуть, так как они подарены с любовью и уважением, но они лежат просто хламом в вашем доме.
Проведите ревизию и вывезите, например, на дачу, все ненужные предметы, если вам жалко их выкинуть.

Книги и журналы

Если в вашем доме лежат книги, тетради или журналы, которые вы храните еще со студенческих лет, незамедлительно распрощайтесь с ними. Оставьте только ту литературу, которая отражает ваши сегодняшние взгляды и может стать полезной вам в будущем.
Легко избавляйтесь от старых и ненужных вещей, чтобы в вашем доме было уютно и комфортно.
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