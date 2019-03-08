Как правильно стирать бюстгальтер

Как часто в утренней суете вы надеваете бюстгальтер, который уже носили вчера и позавчера? Наверняка такое происходит каждую рабочую неделю. Рассказываем, как правильно его стирать и ухаживать за ним.

Бюстгальтер делает очень важную работу. Он помогает нам поддерживать грудь и уменьшает нагрузку на спину, а еще сохраняет форму груди. Но неправильное обращение с ним может привести к печальным последствиям. К тому же, хорошее нижнее белье стоит дорого, поэтому в наших же интересах сохранить его долговечность.

Ткань, из которой сделан бюстгальтер, такая же эластичная, как и на других элементах одежды, поэтому быстро растягивается. На самом деле, если неправильно с ним обращаться, он может послужить вам меньше года.

Этот элемент нижнего белья нужно стирать после каждой носки. Так он будет чистым, свежим, в нем не будут размножаться бактерии, которые вызывают раздражение кожи. Пока он еще не высох, разомните чашечки руками — это поможет сохранить их форму. Для стирки выбирайте температуру не выше 40 градусов, чтобы не портить ткань и внутренние составляющие.

Во время хранения не стоит складывать его вдвое — это может повредить косточку. Она сломается и вы больше не сможете носить бюстгальтер. Выделите им отдельное место и аккуратно разложите друг на друга.