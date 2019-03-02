Как отмыть сковороду от жира домашними средствами

Мы привыкли использовать уже готовые средства для уборки и мойки посуды, однако существуют старые проверенные способы, где можно обойтись средствами, которые всегда под рукой. Итак, предлагаем три эффективных способа очистить скороводу от застарелого жира.

Уксус + сода

Универсальный метод, который удаляет жир, копоть и нагар, и подходит для всех сковородок, кроме тех, что имеют антипригарное открытие.

Залейте сковороду стаканом воды и стаканом девятипроцентного столового уксуса (не до краев), и поставьте ее на плиту. Доведите смесь до кипения, снимите с плиты и добавьте 2 столовые ложки соды. Содержимое скоровородки должно зашипеть. После чего вылейте смесь и удалите все, что останется, губкой.

Кипячение с содой

Этот способ подходит для любой скороводы, кроме алюминиевой без антипригарного покрытия. Если сковороду нужно очистить только внутри, то залейте ее литром воды и добавьте 100 г соды. Если же сковороду нужно помыть и снаружи, то положите ее в таз и залейте такими же составом. Потом поставьте скороду или таз с ней на плиту, доведите раствор до кипения и оставьте на 20 минут.

После чего нужно дать скородке остыть и вымыть губкой. Содовый раствор размягчит жир и нагар, и вм будет проще его убрать. При сильном загрязнении можно прокипятить дольше, час или два.

Вода + хозяйственное мыло

Данный раствор подоходит для всех сковородок, кроме алюминиевых. Четверть мыльного куска натрите на терке. Стружки засыпьте в сковороду и залейте водой, после чего нагрейте ее, не доводя до кипения. Снимите скороводу с плиты и оставьте на 2 часа, после чего тщательно ополосните водой и протрите губкой. Можно со средством для мытья посуды.