Ошибки во время уборки, которые негативно скажутся на здоровье

Если вы заботитесь о здоровье, ознакомьтесь с распространенными ошибками во время уборки в доме и проверьте, все ли вы делаете верно, пишет medicinform.net.

1. Тканевые салфетки для уборки должны быть разными для каждой комнаты. Это необходимо, чтобы не распространять микробы по всему помещению. Так, тряпка для ванной комнаты не годится для наведения порядка в кухне или в спальне.

2. Щетка-метелка, отмечают эксперты, не задерживает частички пыли, а, наоборот, поднимает их в воздух, после чего они снова оседают на предметы. Как известно, пыль может спровоцировать аллергию, астму и другие заболевания. Поэтому лучше пользуйтесь салфетками из микроволокон.

3. Во время уборки мы нередко забываем об одной важной детали — ручках дверей и окон. А ведь на них находится немало микробов, которые могут стать причиной инфекционных заболеваний — особенно у маленьких детей, которые часто тянут руки в рот.

4. Мусорное ведро нужно не только регулярно освобождать от содержимого, но и мыть хотя бы раз в неделю. Невнимание к этому предмету может стать причиной неприятных запахов, размножения грибков и бактерий.

5. Рассадниками микроорганизмов являются клавиатуры и компьютерные мыши. Старайтесь протирать их чаще.

6. Как вы очищаете поверхность разделочных досок? Наверняка, с помощью губки, воды и средства для мытья посуды. Однако это не совсем правильно. Ведь на них есть трещинки, которые задерживают остатки пищи и способствуют размножению бактерий. Еда, нарезанная на такой доске, может вызвать отравление. Поэтому этот кухонный предмет нужно протирать салфеткой, смоченной в соке лимона, солевом растворе или уксусе.

7. Много микробов содержится и в кухонных губках. Частички еды — хорошая среда для размножения микроорганизмов. Поэтому меняйте это средство регулярно, а также очищайте его, замачивая на ночь в растворе соли, лимона и воды.