Как использовать зубную пасту в хозяйстве

Конечно же, лучшее применение зубной пасты — чистка зубов. Однако паста может заменить собой некоторые другие средства. Если в экстренной ситуации у вас под рукой не оказалось одного из них, зубная паста поможет правиться с проблемой.

Здоровье

Если у вас появился прыщик или герпес в самый не подходящий момент, тонким слоем нанесите на место воспаления пасту. Если вы сделаете это на ночь, то уже с утра воспаление заметно спадет. Если вас укусил комар, и зуд не стихает, мы можете точно так же нанести зубную пасту на место укуса — это поможет избавиться от неприятных ощущений.

Кухня

Зубная паста — хорошее средство для устранения запаха. Поэтому она может помочь вам на кухне. Если почистить пастой разделочную доску или ножи, то сильный запах лука, рыбы или чеснока с них исчезнет. Если вы работали с такими же сильнопахнущими продуктами, то руки тоже можно отмыть от неприятных запахов с помощью зубной пасты.

Паста также хорошо подходит для чистки серебра. Для этого нужно нанести ее на изделие и оставить на 2-3 часа, а после этого вымыть и вытереть салфеткой. Если на каких-либо поверхностях на кухне остались следы чая или кофе, которые не получается оттереть, зубная паста поможет вам эффективно избавиться от пятен.

Ванная комната

Чистящие свойства зубной пасты пригодятся и в ванной. Кафельную плитку можно отмыть с ее помощью, если в экстренной ситуации у вас под рукой нет другого чистящего средства. Хромированные поверхности тоже хорошо поддаются очистке зубной пастой, так же, как и краны, раковина и унитаз.

Одежда и обувь

Одежду тоже можно очистить пастой для зубов. Если застарелое пятно не отстирывается, вам может помочь паста. Однако имейте в виду, что на цветных вещах паста может не только убрать грязь, но и навредить вещи, например, привести к изменению цвета. Если у вас на обуви появились мелкие царапины, их можно «замаскировать» с помощью пасты. Просто нанесите на царапину пасту и дайте высохнуть. Излишки уберите салфеткой. Очистить от грязи старые кроссовки тоже можно похожим образом — с помощью зубной пасты, воды и щетки.