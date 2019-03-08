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Почему не нужно выливать воду после варки картофеля 

Рамблер 7 часов назад
Фото: depositphotos.com
Сварив картофель, не спешите выливать оставшуюся воду в раковину. Картофельный отвар может быть очень полезным для вашего здоровья.
В традиционной медицине картофельный отвар — признанное средство для борьбы с множеством проблем. Его пьют при кашле и насморке. Над ним дышат при простуде и взрослые, и дети. Однако стоит быть аккуратным во время такой процедуры и не наклоняться слишком низко, чтобы не получить ожог.
Также приверженцы традиционной медицины советуют принимать картофельный отвар при физическом и умственном переутомлении, так как читается, что он снимает усталость и напряжение. Еще его советуют применять для избавлений от мозоли на коже рук и выравнивания ее тона.

Противопоказания

Если вы решили попробовать воспользоваться картофельным отваром, не забывайте, что у этого средства есть противопоказания. Так, от употребления отвара стоит отказаться людям с непереносимостью картофеля, низкой кислотностью желудочного сока, сахарным диабетом и низким артериальным давлением.

Как выбрать картофель для отвара

Нужно выбрать правильный картофель, чтобы не только употребить качественный продукт, но и приготовить полезный и эффективный отвар. Клубни должны иметь ровный окрас и быть достаточно твердыми. Если вы обнаружили на клубне зеленый участок, лучше не покупайте его. Это может значить, что картофель хранился неправильно, и в нем накопилось вредное вещество — соланин. Приобретайте молодой картофель, который можно отличить от старого, сковырнув ногтем кожуру — у молодого клубня она легко снимется. Но если на клубне выступила влага, это значит, что в нем может быть повышенное содержание нитратов.
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