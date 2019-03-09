Как использовать водку в быту

Основной способ применения водки известен всем, а вот секреты использования этого напитка в хозяйстве знают немногие.

Уборка

Алкоголь, содержащийся в водке, способен убивать грибки и плесень. Если у вас в ванной темным налетом покрылась замазка швов, брызните на них водкой и спустя несколько минут смойте водой. Это поможет очистить швы. Водка способна очистить и другие поверхности. Например, ей можно почистить линзы очков. Протрите очки тряпочкой, смоченной в водке — это устранит разводы и убьет бактерии.

Охлаждение

Из-за способности водки моментально испаряться, ее используют для быстрого охлаждения. Так, при ожогах необходимо нанести водку на пораженную область. Если успеть, можно избежать появления волдырей на коже. Это же свойство водки используют для того, чтобы помочь больному человеку с жаром. Если нанести водку, она начнет быстро испаряться, охлаждая кожу. При этом не стоит укрывать больного — это затрудняет процесс испарения.

Кулинария

Повара советуют использовать водку для приготовления воздушного теста с хрустящей корочкой. Для этого нужно добавить столовую ложку водки в тесто — она заменит разрыхлитель и испарится во время выпекания — так ваш пирог станет пышнее. Этот же способ можно использовать при приготовлении, например, блинов. Некоторые кулинары также добавляют водку в маринад, это, по их словам, делает мясо еще нежнее. Еще повара предлагают с помощью водки улучшить вкус рыбного супа — для этого нужно добавить полстакана напитка на самой финальной стадии приготовления и дать покипеть пару минут.

Здоровье

Все мы пользуемся пластырями и знаем, как больно бывает снимать его с поврежденной кожи. Но эту проблему можно решить. Просто обработайте поверхность пластыря ваткой, смоченной в водке, она размягчит клей, и удалить пластырь станет гораздо легче.

Цветы

Чтобы цветы простояли дольше, в воду им советуют добавлять чайную ложку сахара и несколько капель водки. Если обновлять получившийся раствор ежедневно, цветы будут радовать вас дольше, чем обычно.