Почему не нужно выбрасывать яичную скорлупу

По статистике семья из 3 человек употребляет до 800 куриных яиц в год. Можно представить, сколько яичной скорлупы можно было бы собрать за это время. Зачем собирать скорлупу? Потому что это одно из самых известных удобрений для растений, которое можно сделать самой.

Почему яичная скорлупа полезна для растений

Скорлупу можно перемолоть и сделать водный настой. Это пойдет на пользу вашему огороду, особенно если он находится на тяжелых или закисленных почвах, или почвах с чрезмерным содержанием глины. Яичная скорлупа помогает раскислить почву, чтобы она стала менее токсичной для растений, обогатить ее минералами, повысить ее рыхлость. Еще скорлупа в разных видах может отпугнуть вредителей (таких, как медведка, слизни или кроты), а также защитить растение от некоторых болезней — черной ножки, вершинной гнили.

Как правильно собирать и хранить скорлупу

Казалось бы, процесс накопления яичных скорлупок не должен вызывать затруднений. Однако зачастую возникает проблема с запахом, который издают пленки внутри скорлупок и органические частицы, которые могут остаться внутри.

Чтобы избежать возникновения запаха, рекомендуют промывать скорлупки под струей воды перед тем, как просушить их и оставить для огорода, а также прокаливать их в духовке по мере накапливания. После прокаливания дробить и измельчать скорлупу тоже станет легче.

Как измельчить скорлупки до состояния порошка

У каждого садовода существует свой рецепт измельчения скорлупок. Однако самые известные и эффективные — прокрутить скорлупки через мясорубку, кофемолку, растолочь вручную, а также завернуть в плотный холщовый мешок и измельчить молотком.

Что потом делать со скорлупой

Для начала измельчите скорлупу до состояния порошка. Далее вы можете просто засыпать его в почву и разрыхлить граблями. Также порошок можно насыпать поверх земли, чтобы защитить растение от насекомых и сорняков. Еще один способ использования измельченной скорлупы — добавление в отвары и настои для полива.

Как использовать скорлупу

Скорлупу можно совмещать с покупными удобрениями, засыпать в землю, добавлять в воду для полива, а также смешивать с другими природными удобрениями — луковой шелухой, банановыми шкурками, картофельными очистками, апельсиновой цедрой, крапивой и скорлупой грецкого ореха.