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На что способна обычная сода 

Рамблер 1 час назад
Фото: depositphotos.com
Самая обычная сода способна сильно помочь вам в хозяйстве, если вы знаете, как ее применять.

Чем хороша сода

Во-первых, она максимально простая в применении и совсем недорогая. Во-вторых, она натуральная и экологически чистая. Наконец, она безвредна для кожи рук, и поэтому при работе с ней можно не надевать перчатки — это свойство особенно важно для людей с аллергией или чувствительной кожей.

Как еще применять соду

Самое известная функция соды — разрыхлитель, она отлично помогает при приготовлении выпечки.
Применять соду в кулинарии можно еще и таким образом. Если вы готовите пироги, и начинка (например, ягоды) слишком кислая, добавьте туда соды, и она уберет излишнюю кислоту.
Сода поможет даже при кипячении молока. Если добавить ее в закипающее молоко, можно не бояться, что оно свернется. Молоко, в которое добавлена сода, будет прокисать медленнее и дольше сохранит свежесть.
Сода способна ускорить варку некоторых продуктов. Например, добавьте ее в кастрюлю, когда варите бобовые, и они будут готовы гораздо быстрее. Если добавить соду, когда вы варите капусту, то она будет нежнее на вкус, а витамины в ней сохранятся лучше.
Рекомендуется промывать фрукты и овощи в содовом растворе, это поможет эффективнее очистить продукты и избавиться от части содержащихся в них нитратов. Картофель перед приготовлением тоже можно подержать в содовом растворе — это сделает его более ароматным и рассыпчатым. Еще сода — отличное средство для мытья банок при консервации.
Хотите приготовить мясо, но оно слишком жесткое? Натрите его содой перед приготовлением и уберите на пару часов в холодильник, а потом тщательно промойте. Мясо станет мягче и нежнее.
Сода нетоксична, поэтому ее можно использовать для мытья детских вещей — она не вызовет раздражения или аллергии.
Сода отлично справляется с налетом на посуде и следами от чая или кофе. Просто протрите губкой с содой посуду и смойте водой — чашки и тарелки засияют чистотой. Также сода поможет избавиться от остатков пригоревшей пищи на сковородках и кастрюлях.
Сода известна своей способностью устранять запахи. После приготовления сильнопахнущей пищи — например, рыбы — помойте руки с содой. Запах исчезнет.
Испачкалась губка, щетка и спонж для макияжа? Замочите и промойте их в содовом растворе — загрязнения исчезнут, а после высыхания губки станут мягче и прослужат дольше.
Эффективно почистить ванну или умывальник, а также канализационный сток унитаза тоже можно с помощью соды. А если регулярно промывать холодильник раствором соды, то неприятные запахи в нем исчезнут.
Сода применима не только на кухне или в ванной — еще она хорошо очищает ковровые покрытия, устраняя неприятные запахи.
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