С вас штраф: что запрещено делать на дачном участке

Все мы любим ездить на природу — к родителям или просто провести время со своей семьей. Однако, не зная правил загородных кооперативов, можно нарваться на неприятности. WomanHit.ru расскажет, как этого избежать

Многим из нас кажется: какие вообще запреты могут быть на дачном участке? Потом удивляемся, когда к нам приходит администрация поселка вместе с разгневанным соседом. Так что, если хотите спокойно сосуществовать с другими владельцами огородов, нужно учитывать некоторые моменты проживания на загородном участке.

Сами представители администрации, конечно, не сидят в кустах под вашим забором и не ждут, когда же вы что-то нарушите. Причиной выступают, как правило, соседи, многим из которых только повод дай пожаловаться на проживающих рядом. Так чего же не следует делать, если не хотите нарваться на штраф?

Жечь мусор на своем участке

Разводить костер на участке, да еще и с целью сжечь все, что накопилось за неделю, строго запрещено. Вполне возможно, что ваш сосед, едва вы зажжете спичку, вызовет МЧС , а это чревато немалым штрафом: для физических лиц сумма составляет 1000—1500 рублей, для должностных — 6000—15000.

Однако людям, размеры участка которых составляют больше 6 соток, можно выделить небольшую площадь в удалении от жилых построек — своих и соседа — и уже там можно устроить небольшой костер, но только не для того, чтобы избавиться от мусора, а, например, чтобы пожарить шашлык.

Закапывать вредный мусор

Как видите, основная проблема дачников — куда деть мусор. Причем самым опасным является неразлагаемый мусор. Жители дачных участков спокойно могут закапывать как остатки овощей, так и целлофановые пакеты. К вредным материалам также относятся: строительные отходы, стекло, металл. Статьей 8.1 КоАП РФ за это предусмотрен штраф в размере 1000—2000 для физического лица.

Рубить деревья

Несмотря на огромное количество отопительных приборов в магазине, многие предпочитают отапливать дом печью с дровами. Это не относится к тем, кто приезжает в деревню в летний период, скорее, это проблема людей, постоянно проживающих в собственном доме. Хотя многие отправляются рубить лес просто потому, что хотят этого, либо для разведения костра. Кстати, за незаконную вырубку можно не только нарваться на штраф, но и получить реальный срок. Однако то, как вас накажут, зависит от региона проживания.

Не рискуйте и, если есть острая необходимость, заказывайте дрова в лесхозе.

Самовольное проживание

Рядом с вами есть пустующий участок? Не спешите вызывать мастера и переносить забор. Можете нарваться на приличный штраф и предупреждение администрации. У каждой земли, даже если на ней очевидно никто не проживает, есть владелец, который может обвинить вас в самозахвате.

Если вас вычислят, вам придется убрать все, что вы успели возвести на чужой земле. Количество отведенных вам соток регулирует закон 171-Ф3 «О внесении изменений в Земельный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ».

Неправомерное использование собственной земли

Не стоит думать, что вы можете использовать весь участок так, как вам этого хочется. Захотелось вам, допустим, посадить цветочки под два метра впритык к забору, а нельзя. Так же, как и возводить постройки у самого забора. Как же и цветы любимые вырастить, и на штраф не нарваться?

Сажаем растения так:

— высокие (15 метров и выше) деревья — 3 метра от забора;

— средние (более 10 метров) деревья — 2 метра от забора;

— низкие (до 10 метров) деревья и кусты — 1 метр от забора.

Что касается домов, бань, сараев и прочего, изучите СНиП 2.07. 01—89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и СП 53.13330.2011 «Планировка и застройка территорий садоводческих объединений граждан. Здания и сооружения».