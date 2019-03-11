Как правильно избавляться от хлама в доме

Весна — прекрасный повод проснуться после зимней спячки и начать новую жизнь. А вместе с ней — избавиться от ненужных вещей. Психолог и парапсихолог Галина Янко знает, как сделать это эффективно

Начнем с порядка. У каждой вещи должно быть свое место в доме. Если у вас в комнатах царит «лирический беспорядок», другими словами — хаос, то, скорей всего, в вашем доме мало места для гармонии и положительной энергетики. Следовательно, вы в своем доме не отдыхаете, не получаете заряда жизненных сил, наоборот, тратите энергию, не высыпаетесь, чувствуете постоянную усталость. Энергетика дома напрямую связана с порядком в нем.

Ненужные вещи должны регулярно изгоняться из наших шкафов и кладовых. В первую очередь на помойку должно отправляться все заштопанное, сломанное, дырявое и разбитое. Не нужно хранить в шкафу любимую чашку с отбитой или приклеенной ручкой, порванные колготки и пр. Все это лишает нас энергии, и прежде всего энергии благосостояния, денег. Наличие в доме хлама — одна из причин нищеты. Хлам занимает место, на котором могли бы быть деньги.

Если у вас плохо растут цветы, значит, от них нужно избавляться. За цветами необходимо ухаживать или не иметь их вовсе. Это живая, растущая энергия — в первую очередь материальная энергия. Нравятся искусственные цветы — следите за их внешним видом. Яркие, красивые цветы, пускай даже и искусственные, держать не только можно, но и благоприятно.

В доме нет места чужим вещам. Вещи несут энергетику, и не всегда положительную, своих прежних хозяев. У всех нас есть родственники и друзья, которые избавляются от чего-то не нужного им с вашей помощью — привозят вам свой хлам, который им выбросить жалко. Не можете отказать сразу, еще до того как к вам привезли что-то свое, выбрасывайте, как только гость покинет ваш дом. Не берите чужих вещей — зачем вам чужие проблемы?

Регулярно убирайтесь в своем доме, а после генеральной уборки обязательно устраивайте проветривание: открывайте все окна, все двери, в том числе входную и балконные, и впускайте свежий воздух. Это не только полезно для здоровья. Это способ запустить в ваш дом свежую энергию природы.