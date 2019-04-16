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У саратовской должницы арестовали машину и мебель 

САРАТОВ24 6 часов назад
Фото: САРАТОВ24
У жительницы Калининского района арестовали машину, мебель и бытовую технику. Женщина задолжала по кредиту.
В Калининском районном отделе судебных приставов находится исполнительное производство о взыскании кредитных платежей. Местная жительница задолжала порядка 150 тысяч рублей по кредиту. Об этом сообщили в пресс-службе судебных приставов области. О накопившейся сумме должница знала, но никаких мер к ее погашению не предпринимала. Кредитор обратился в суд. Инстанция признала требования обоснованными и обязал женщину вернуть денежные средства.
"В рамках исполнительного производства судебный пристав установил наличие в собственности у должницы автомобиля "LADA Largus". В отношении транспортного средства был вынесен запрет на совершение регистрационных действий. Кроме этого, во время выхода по адресу регистрации неплательщицы судебный пристав установил имущество, подлежащее взысканию, на которое в последующем наложил арест. Описи подверглись бытовая техника и предметы мебели", — рассказали корреспонденту "Саратов 24" в ведомстве.
Женщину предупредили, если она не погасит долг, арестованное имущество будет оценено и передано на реализацию. Не дожидаясь последствий, гражданка погасила задолженность в полном объеме.
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