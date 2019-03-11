Как перестать переплачивать за коммунальные услуги

Руководитель Федеральной антимонопольной службы РФ Игорь Артемьев рассказал, что в ближайшее время стоит пересмотреть ситуацию с коммунальными платежами в стране. Это обоснованно тем, что большей части населения приходится переплачивать за услуги ЖКХ в два раза.

— Особенно это заметно в социальных отраслях: медицинское оборудование, лекарственные средства и тому подобное, — отметил Игорь Артемьев.

Кто устанавливает тарифы

Тарифы на каждую из предоставляемых услуг, будь то водоснабжение, газ, электричество или канализация, устанавливает управляющая компания, которую утверждают органы местного самоуправления. Произвести оплату можно как через отделения банка, предоставив квитанцию, так и через интернет. Например, на сайте Госуслуг или в нужном приложении. Онлайн можно также проверить, поступил ли платеж. Либо обратиться в отделение банка, где производилась оплата, или уточнить информацию у представителей УК по телефону.

Что делают с должниками

Если задолженность за оплату услуг ЖКХ все же появилась, у вас есть два месяца с момента просрочки. Размер долга рассчитывается каждый день. Если не оплачивать услуги целых три месяца, то вас будут ожидать отключения коммунальных коммуникаций.

В случае, если и это не повлияет на должника, представители УК пригласят нарушителя в суд. Может дойти до того, что человека принудительно выселят. В случае, если вы снимаете квартиру, лучшим вариантом будет самому рассчитывать стоимость услуг ЖКХ, а не предоставлять это дело владельцу помещения. Так считает и юрист частной практики Алексей Грем.

Как перестать переплачивать

— Вести учет стоимости коммунальных услуг лучше самому даже в том случае, если вы заключали договор аренды через риелторов. Даже с учетом того, что в контракте будут обозначены определенные пункты, это не подтверждает того, что они будут соблюдаться в полной мере. Так что, лучше заняться всеми расчетами самому и не полагаться на «честных» арендодателей, даже если они являются вашими родственниками, — поделился Алексей Грем.

Цифры

По данным Федеральной службы государственной статистики, в период с января по сентябрь 2018 года общая задолженность по услугам ЖКХ у москвичей составила 17,28 миллиарда рублей. В списке столица России оказалась на четвертом месте. Первое же заняла Московская область. Общий долг ее жителей по коммунальным услугам составил 55,93 миллиарда рублей.