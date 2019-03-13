Какие вещи не стоит одалживать даже близким

Нам с детства велят делиться, но что если использование чужой расчески может повлечь за собой серьезный вред здоровью? Мы не видим ничего предосудительного в том, чтобы одолжить кому-то свои вещи. Пить из одной бутылки или есть попкорн в кинотеатре из одного большого стакана. Однако такие контакты лучше минимизировать. Рассказываем почему.

Средства для макияжа — помада, пудра, кисти

В целом, все что касается вашего лица не должно касаться никого другого. Состав микроорганизмов на коже каждого человека уникален. Когда вы, по доброте душевной, делитесь с подругой пудрой помните, что вместе с пудреницей она возвращает вам полный набор бактерий и вирусов со своей кожи. В теплой и влажной среде, которая создается в банке крема или тюбике помады, они могут очень долго ждать своего шанса на переселение. Такая доброта может вернуться к вам в виде акне, вируса герпеса и даже конъюнктивита.

Наушники

Речь идет о вакуумных наушниках, которые мы вкладываем глубоко в ухо. На них скапливается сера, в которой любят жить стафилококк или синегнойная палочка. Вообще каждому неплохо бы завести привычку протирать наушники и телефон спиртовыми салфетками — хотя бы иногда.

Чипсы и попкорн

Когда мы едим из общей миски или пакетика, в еду попадают частицы слюны и микробы с рук. Так можно подхватить что угодно — от простого вируса, до тяжелых инфекционных заболеваний.

Понятно, что иногда большая упаковка — дешевле. Но покупая себе отдельный маленький стаканчик с попкорном, вы делаете вклад в свое здоровье.

Расческа, зубная щетка, мочалка

Про зубную щетку мы знаем с детства — сложно придумать более интимный предмет личной гигиены. А вот про расческу часто забываем. Если ее не мыть и не дезинфицировать, можно помочь бактериям переехать с головы одного человека на голову другого. А еще есть паразиты, которые вызывают педикулез, чесотку и фолликулит. Мочалка вообще редко высыхает до конца, а еще и хранится во влажной среде. Ее рекомендуется менять не реже, чем раз в два месяца. И конечно же, расческой, мочалкой и щеткой нельзя делиться с другими людьми.

Принадлежности для спортзала

Спортивные коврики — бич спортзала. Сложно представить, сколько бактерий скапливается на мягкой поверхности. При физических нагрузках люди потеют, а пот — теплая и влажная среда, которую микробы просто обожают. Врачи рекомендуют носить с собой индивидуальный коврик, не ходить в зале босиком, подкладывать полотенце под тренажеры, когда занимаетесь и обязательно принимать душ после тренировки.