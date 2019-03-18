«Это днище, у нас в городе такого нет»

Среднестатистический российский провинциал может накопить на типовую однокомнатную квартиру в Москве за 12 лет, причем для выходцев из ряда регионов, например, из Ивановской области, этот срок намного выше — 20 и более лет.

Тем не менее для большинства приезжих жилье в столице — это по-прежнему мечта. Но процесс поиска подходящего объекта может безжалостно ее уничтожить. Сергей, 48-летний предприниматель из крупного промышленного центра в Сибири, планировал купить квартиру в Москве для детей. Пока они еще подростки, но через несколько лет окончат школу и наверняка захотят учиться в столице — примерно так рассуждал россиянин.

Теперь, вероятно, отпрыскам придется обитать в общежитии: сибиряк, пообщавшись с московскими риелторами и сотрудниками офисов продаж строительных компаний, квартиру покупать передумал. Об ужасах взаимодействия с участниками самого развитого в России рынка недвижимости он рассказал «Ленте.ру»

Человек я нормальный и кое-что в строительстве понимаю. В моем городе — вернее, в 15 километрах от него — у нас с семьей дом.

Строили сами, хотя изначально покупали участок с готовым коттеджем. Но он оказался из рук вон плохим. Помучились, помыкались, подергались, а потом снесли и заново отстроились, по своему проекту и со своим архитектором. К чему я это говорю?

Очень много некачественных строек. Их везде много, но от Москвы ждешь большего. Не скажу про недорогие новостройки — не знаю, не видел. Издалека разве что — ну, коробка она и есть коробка, хоть в столице, хоть где. Я про комплексы, где за квартиру просят от 10-15 миллионов. Это чистое безобразие. Вроде и построено недавно, а фасад сыплется. Облезлое, грязное. Кто виноват? Ну не люди же. Дом обслуживать надо. И строить нормально тоже надо, конечно.

Про стройки отдельно. Это цирк. Вот пришел я на одну площадку.

Строят жилой комплекс — очень близко от центра, цена хорошая, строительная компания условно приличная — по отзывам в интернете. Сотрудница отдела продаж разве что не облизала по телефону. Ну понятно, ей продавать надо. Все логично.

Договорились встретиться, пообщаться. Приезжаю. Начинает мне петь, что дом они через полгода сдадут. Макет показала, кофе принесла, мороженое. Спасибо, конечно. Но я же не слепой и не тупой — у вас за спиной в окне стройку видно, там кладка стен даже наполовину не выполнена. И на весь объект человек десять рабочих. Мороженое вкусное было, купил потом такое же в супермаркете.

А срок сдачи они незаметно передвинули на целый квартал. И не то чтобы мне принципиально это важно — квартира для детей, а им пока, слава богу, всего 11 и 13 лет. То есть время есть, на улице не останемся. Но неприятно, когда разводят, как будто я дурак какой-то из деревни.

Или другой пример, тоже про новостройку. Напели мне про пять минут от метро и парк поблизости. На деле — полузаброшенная промышленная территория, по краям наступают офисы. Парк есть, ехать до него 20 минут. Большой, хороший. Насчет метро не скажу, на машине приехал, но явно и оно там не в одном из заводских корпусов. Спрашивается — зачем людей обманываете, время тратите — свое и мое? Я же приеду, все увижу своими глазами.

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Почему нельзя сказать все как есть. Например: «Да, у нас тут раньше завод был. Но он давно не работает, на его месте скоро построят то-то и то-то. Парк не совсем рядом, но до него легко доехать по набережной». Вот как-то так. Получается, едет человек в оазис, а там что-то вроде черной дыры. Не безнадежной, но ждал-то ты оазиса. Развернулся, уехал. В офис продаж даже заходить не стал.

Третий пример. Эти ребята вообще красавцы. Большой офис продаж около стройплощадки, там на ней вовсю бульдозеры работают, народу полно. Процесс! Место отличное, просто прекрасное. Прописку, правда, не дают, но и черт с ней, не олимпийский 1980-й сейчас, как-нибудь решим. Посидели, поговорили. Анкету дали заполнить огромную — кто я и откуда, зачем пришел. Там и про заработок вопрос был. Мне скрывать нечего, но как-то неприятно. Но это не главное. Пришел я в гостиницу и начал глубже копать — что за фирма, что за площадка.

Надо было загодя, но не успел. А у фирмы один похожий проект с задержкой выдачи ключей на год, или больше даже, сейчас не помню уже. И плюс в новостях кое-где прошло, что строят то ли нелегально, то ли полулегально, то ли продают не то, что на самом деле строят. Темное дело, короче. А проект красивый, оригинальный. Молодежный, я бы даже сказал. Но может так на бумаге и останется. Людей жалко, которые деньги отдают и остаются потом непонятно с чем. С неведомой зверушкой.

Вообще я общую тенденция заметил — не знаю, московская она или общероссийская — обязательно надо покупателя как-то кинуть. Ну хоть по мелочи. У меня была знакомая, тоже хотела квартиру купить, но не прямо в Москве, а в Подмосковье. Выбрала какой-то новый комплекс, поехала в офис. А ей там давай втирать про ветку метро, которая вот-вот будет проложена прямо в 200 метрах от дома. А она-то не идиотка, все изучила, в том числе планы развития района.

Сейчас такие вещи легко выясняются, путем простого поиска в Google . Вот кого можно облапошить мифическим метро? Ей и не надо было никакого метро. Но налепили же! Для красоты. Если человек приезжий, значит обязательно наивный дебил — примерно так рассуждают, видимо.

Хорошие проекты я тоже в Москве смотрел. Из позитивного — почти везде очень вежливые сотрудники в офисах продаж. Вышколенные. Но лучше бы были честнее. Короче, поболтался тут и там, но так и не решился ничего купить. Как-то надоели все эти ваши квартирно-строительные тараканы — то со сроками явно обман, то с планами застройки, то еще чего-нибудь не так.

Но еще один набег на столицу я все же совершил — больше месяца спустя, когда снова приехал сюда по рабочим делам. Посоветовались с женой, решили посмотреть старый фонд. У вас он не очень страшный, есть реально красивые дома, особенно сталинские. Но хватило меня тоже ненадолго, всего на три объекта. За двое суток можно было побольше посмотреть, только желание пропало.

Квартиры я выбирал еще дома. Сейчас всякие базы есть, спасибо нашим айтишникам. Хотя то, что в интернете, редко совпадает с реальностью, если говорить о московском жилье. И риелторы ваши — я бы таким ноги выдергивал, простите за грубость. Вот если бы у меня в фирме они попытались с таким набором качеств потрудиться — до конца рабочего дня точно бы вылетели далеко и надолго. И это я еще миролюбиво настроен в данный момент.

Назначаю встречу. На улице хорошо так морозит, плюс ветер еще. Но ничего, нам не привыкать. Пошел пешком, потому что от гостиницы пару кварталов всего идти. Имя риелтора точно не помню, возможно, Тимур. Подхожу, звоню ему. А он сначала трубку не берет, потом отвечает и говорит, что будет через полчаса. Ну кто так делает? И это все абсолютно невозмутимо, как будто так и надо. Или как будто я не за 20 миллионов пришел квартиру смотреть, а за два рубля. Хотя и те, кто два рубля платит, достойны нормального отношения. Если уж продаете за два, то продавайте. А не нравится работать — не продавайте. У нас в стране народу много, без риелторов не останемся.

Пошел я в кафе поблизости, дождался этого шаромыжника. Отчитал немного, он там что-то проблеял в ответ. Показывает квартиру. Про дом рассказал, про квартиру. Все то, что я и так знаю.

Спрашиваю — документы в порядке? Мычит чего-то. А я вижу, что три как минимум перепланировки у них, причем одна на двести процентов незаконная, когда в кухне с газовой плитой снесена одна из стен. Красиво сделано, идея правильная, но нельзя. Надо двери раздвижные ставить, что-то такое, чтобы разделение было. То есть уже серьезный изъян. Почему бы не обсудить? Но агент занят — он мычит и параллельно еще с кем-то перезванивается. Ушел я оттуда и даже не попрощался.

Второй вариант — тоже жду у подъезда, точнее, у входа во двор. Дворы у вас все сплошь огороженные. Дом реконструированный, то есть целиком выселенный и хорошо отремонтированный. Центр. Сказали «сталинка», на деле — хрущевка. Обычная, без прикрас. Не худшая серия, жизнеспособная. Кирпич. Но в квартире в полу — внимание! — дыра. Я понимаю, они там все ободрали до основания. Но чтобы с дырами квартиры продавать — это нечто!

Под окнами стройка. Риелтор по телефону не общается, сразу сказала, что все расскажет только при личной встрече. Вот зачем опять время тратили? Я что, при личной встрече вдруг ослепну от ее неземной красоты и не замечу, что в объявлении наврали про тип здания, парковку, высоту потолков и статус ремонтных работ? Короче, опять мимо кассы.

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Третий просмотр был самым странным. Дом прямо рядом с тем проектом, о котором я выше рассказывал, от ребят без разрешений на строительство. Добротный такой, видно, что люди заботятся о нем. На встречу пришел даже не риелтор, а сотрудник владельца азиатской наружности. Представился помощником. Владелец — якобы врач международного класса, которому сильно некогда самостоятельно показывать жилье. Квартира большая, чистая. Но ремонт! Поверьте, я много чего повидал. У нас в городе, когда Союз распался и все предприятия перешли в частные руки, предприимчивые люди быстро сколотили состояние. Из грязи в князи, вкуса там никакого не было. У некоторых нет до сих пор.

Покупали квартиры, объединяли, отделывали золотом, мрамором. Картины с бабами, куда без них. Но не до такой же степени! И не в Москве! Ощущение, что квартира использовалась как бордель. Зеркальные потолки — вот этого уже достаточно. Но смутило, конечно, не это — в конце концов, все равно пришлось бы делать ремонт. «Сотрудник» обмолвился, что «доктор» недавно продал другую квартиру. Начал я думать — что за врач такой, квартирами разбрасывается направо и налево. Спросил, что с документами. А там договор дарения, да еще недавний. Мутно. Долго думал потом — а не мочит ли гражданин своих же пациентов? А квартиры на себя переоформляет и продает. Может же такое быть? Полно всяких историй криминальных.

Для понимания хочу сказать, что к москвичам у меня претензий нет. А то начнется сейчас — вот, грязь льете на Москву, езжайте в свой Усть-Зажопинск. Город у вас красивый, и у меня здесь есть хорошие знакомые. Но по квартирным делам с местными я практически и не общался. В офисах продаж при новостройках — говоры со всей России, явно не московские.

Со старым фондом работают, видимо, такие же приезжие риелторы, москвичам на просмотры приезжать не с руки — отдали ключи и сидят, ждут результата. Вообще непонятно, каким может быть результат при такой работе посредников. Это днище, у нас в городе такого нет. И рожи кислые: мол, не нравится — валите в свое село. А сами только вчера из такого же села приехали.

А я взял и свалил. И доволен. Думаю, надо во что-то другое вкладываться, может, за рубежом поищем жилье. В Испании хорошо, например. Дети повзрослеют, разлетятся, а мы с женой переедем на юга. А если решатся ехать в Москву — как-нибудь разберемся. Я, например, в свое время почти четыре года жил в обычной общаге и ничуть об этом не жалею. Между прочим, один туалет у нас на целый этаж был, и тот все время ломался. Сейчас в общежитиях уж всяко поприличнее.