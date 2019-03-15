Презервативы и кредитные карты: какие предметы нельзя хранить в кошельке

Люди любят носить в кошельке паспорт, водительские права, банковские карты, чеки и большие суммы денег. Это отличный способ подарить мошеннику сразу все. Так какие же предметы категорически не рекомендуется хранить в бумажнике.

Банковские карты и пароли к ним

Представьте — вы потеряли кошелек со всеми картами. После обращения, банк их заблокировал. На перевыпуск нужно время, а снятие наличных в офисе сопряжено с дополнительными хлопотами. Хранить пароль от карты в бумажнике — ужасная идея. Мошенник, в руки которому попал ваш кошелек, быстро сообразит, что значат эти четыре цифры. И тогда можно попрощаться с деньгами.

Скидочные и подарочные карточки

Многие подарочные карты невозможно восстановить в случае утери. Если карт накопилось слишком много, логично воспользоваться специальным приложением. В такое приложение пользователь заносит скидочные и бонусные карты, а затем предъявляет их в магазине.

Большие суммы денег

Носите в кошельке сумму, которую не страшно потерять. Конечно, если нужно совершить крупную покупку, хранить наличность все же придется. Старайтесь не хранить деньги в одном месте. Часть уберите, например, в сумку, а часть — в кошелек.

Кассовые чеки

В порошке, который используют для печати чеков содержится бисфенол А — токсичное вещество. И с ним лучше не контактировать без особой необходимости: оно влияет на репродуктивную систему, вызывает рак, сахарный диабет и сердечно-сосудистые заболевания. Но и выбрасывать их не стоит. Нужные чеки храните дома в отдельном файле.

Документы: паспорт, СНИЛС, проездной

Конечно, в случае утери, документы можно восстановить. Есть риск, что паспортом воспользуются злоумышленники. Даже если преступника не интересуют документы, их восстановление займет не меньше нескольких недель.

Запасной ключ

В кошельке преступник легко найдет данные, по которым вычислит ваш домашний адрес. В этом случае сохранность вашего имущества под большим вопросом.

Презервативы

Носить с собой презерватив на всякий случай — здравая мысль, но не советуем держать его в кошельке. В бумажнике средство контрацепции подвергается излишнему трению. В результате на латексе появляются микротрещины и тогда — прощай защищенный секс.