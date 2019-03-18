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«Как раньше бабки говорили, войны нет и ладно» 

e1.ru 17 часов назад
Фото: e1.ru
На вопрос о своих обязанностях Анна Рычкова отвечает немножко пафосно — «делать мир чище». Но на самом деле пафосно это не звучит. Благодаря ее работе сотни человек зимой выходят из своих подъездов на убранную от снега дорожку, летом — на чистые тротуары. К Дню работников ЖКХ, который отметили 17 марта, мы поговорили с одним обычным дворником, человеком, чья работа почти незаметна (если делается хорошо), но незаменима.
Анне Рычковой 45 лет, она родилась в Омске, но с раннего детства живет в Екатеринбурге. Про свою жизнь рассказывает охотно, но без подробностей. Ни на что не жалуется:
— Нормально жизнь складывалась, у некоторых бывает и хуже. Всем довольна — дети, хозяйство, кошки, собаки. Бывает иногда, конечно, тяжеловато, но что делать, кому сейчас легко. и Остальное все приложится.
У Анны уже шестеро детей и двое внуков. Самому младшему сыну 7 лет, самой старшей дочери — 23. Большая семья живет на ЖБИ, и работает Анна в этом же районе. В ее ответственности всего один, но большой дом — 6 подъездов, больше 600 квартир. В этом же доме она подрабатывает уборщицей.
— Тотального контроля и графика как такового у меня нет, главное, чтобы во дворе было чисто. У нас очень понимающее начальство, — говорит Анна. — Я прихожу в 5 утра, мою полы в холлах первых этажей во всех подъездах, после этого собираю мусор, выметаю крылечки. К 8 утра ухожу, чтобы отвести ребенка в школу, через несколько часов встречаю его и сразу сюда на территорию. Когда большой снегопад, как сейчас, стараюсь убирать падающий снег, ну а потом уже привожу в порядок двор.
Начинать работать дворник должен рано, уверена она, чтобы, когда люди идут на работу, везде уже было чисто.
— Как при коммунистах, там уже в 5 утра дворники работали вовсю, а не как сейчас, когда они выходят к обеду, — смеется Анна.
Пока мы разговариваем, она продолжает сгребать лопатой снег. А снег продолжает идти. Поэтому площадка перед первым подъездом, которую она убрала полчаса назад, уже занесена. Анна машет рукой — мол, хоть сейчас иди мети по новой.
— Работа во время снегопада, — говорит она, — вообще самая сложная. Даже морозы не так страшны.
Раньше она работала продавцом, но «встроить» маленьких детей в 12-часовой график было сложно.
— С моими маленькими спиногрызиками устроиться на работу очень тяжело, никто не берет многодетную мать, что, между прочим, очень обидно. Или сиди по 12 часов за кассой. А вот такой разрывной график, как здесь, найти очень тяжело, — говорит она.
— А как вы думаете, дворник все-таки больше мужская или женская работа?
— Знаете, в чем разница. Мне надо, чтобы кучки снега все были ровненькие, у нас мужики как наметут-наметут — и некрасиво, а мне надо чтобы была снежиночка к снежиночке, если с верхних этажей смотреть, кучи снега — как клумбочки беленькие. Все-таки женщина, когда работает уборщиком или дворником, подходит к этому с фантазией.
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