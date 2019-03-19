Как правильно использовать разделочную доску

Всем до боли знакома ситуация, когда овощи или фрукты, аккуратно нарезанные кубиками, падают мимо сковородки, кастрюли или тарелки. Но оказывается некоторые производители досок позаботились о том, чтобы такие мелкие оплошности на кухне происходили гораздо реже, а хозяйки даже не догадывались об этом.

Отверстие в доске намного функциональнее, чем может показаться. Его можно использовать не только для того, чтобы куда-то повесить доску, но и чтобы аккуратно пересыпать нарезанные продукты в тарелку.

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Так они точно не попадут мимо цели, и вам не придется собирать нарезанное по всей кухне.

Такие отверстия есть в деревянных и пластиковых досках, потому что они предназначены для нарезки овощей и фруктов. В стеклянных досках нет такого отверстия, так как они предназначены для нарезки сырого мяса.

Деревянные и пластиковые доски отлично подходят для овощей и фруктов, однако их надо менять как можно чаще, потому что в царапинах от ножа скапливается достаточное количество различных бактерий.