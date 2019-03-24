Нелепые российские балконы, дизайн которых видно с улицы: фото

Любители сделай уютным собственный очаг иногда забывают, что большинство из них живет не за пределами города на своем огороженном участке, а в многоэтажном доме с соседями.

Но кого это когда останавливало? Хозяев квартир из нашей фотоподборки — точно нет! Их желание сделать дом еще более, более и более уютным уже давно вышло за пределы собственной квартиры. Они взялись за балконы, а так и до пристройки к дому с отдельным входом не далеко. По всей России можно встретить дома с такими вот квартирами, балконы которых сделаны на вкус и цвет их хозяев.

Зачастую, это, правда, слишком бросается в глаза. Но, повторимся, кого это когда останавливало?