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Нелепые российские балконы, дизайн которых видно с улицы: фото 

Рамблер 5 часов назад
Любители сделай уютным собственный очаг иногда забывают, что большинство из них живет не за пределами города на своем огороженном участке, а в многоэтажном доме с соседями.
Но кого это когда останавливало? Хозяев квартир из нашей фотоподборки — точно нет! Их желание сделать дом еще более, более и более уютным уже давно вышло за пределы собственной квартиры. Они взялись за балконы, а так и до пристройки к дому с отдельным входом не далеко. По всей России можно встретить дома с такими вот квартирами, балконы которых сделаны на вкус и цвет их хозяев.
Зачастую, это, правда, слишком бросается в глаза. Но, повторимся, кого это когда останавливало?
Дом и сад , Фото
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