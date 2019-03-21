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Раскрыта тайна комфортной температуры в комнате 

Мир24 13 часов назад
Фото: Мир24
В своих домах человек бессознательно пытается поддерживать плюс 25 градусов по Цельсию. Это средняя уличная температура воздуха той части Африки, где он эволюционировал. Соответствующий вывод сделали ученые из университета штата Северная Каролина, пишет Daily Mail.
По данным издания, в домах Америки термостат установлен на температурные показатели, аналогичные таким странам, как Эфиопия, Намбия и Ангола. Исследователи считают, это связано с тем, что люди чувствуют себя наиболее комфортно в условиях, в которых они находились еще до изобретения одежды и экспансии в северные широты.
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