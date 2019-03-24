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7 признаков «интеллигентного» интерьера в СССР 

Рамблер 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Интерьер во все времена говорил о вкусах хозяина дома и позволял безошибочно определить его взгляды — не только на стиль — и даже духовные запросы.
В СССР в угаре 20-30 годов, когда большинство населения проживало в коммуналках, говорить о каком-то стиле не приходилось.
Но с получением отдельных квартир появилась возможность проявить себя. Учитывая вечный дефицит, о дизайнерском ремонте речи не было. Однако уже тогда появились некоторые символы декора настоящего интеллигента.
Советские интеллигенты вовсе не стремились к минимализму, но наполняли пространство своих квартир принципиально немещанскими предметами.

Книги

Главное украшение мебельной стенки. Кроме самиздата, который не афишировался, ценились издания иностранных авторов (причем, и классики, и беллетристы воспринимались одинаково хорошо), фантастика и полные собрания сочинений главных русских писателей и поэтов.
Желанные книги получали в обмен на макулатуру — мемуары партийных деятелей — покупали у спекулянтов и по подписке. Талоны тоже можно было купить на черном рынке.

Хемингуэй

Точнее его портрет в свитере и с трубкой. Он стилистически противостоял "мещанскому" портрету Есенина — тоже с трубкой.

Рижская керамика

Керамические кувшинчики, супницы, чашечки и чайнички были интеллигентным ответом популярному хрусталю. И достойным украшением кухни, где и велись жаркие баталии по всем важным вопросам.

Коллекционирование старины

Антиквариат мало кто мог себе позволить. Тем не менее, собирали иконы, старые керосиновые лампы и подсвечники, устраивая рейды по деревням.

Дерево

Живописные инсталляции из коряг, резьба и выжигание по дереву, — популярное хобби и возможность сделать стильный подарок своими руками.

Виниловые пластинки

Будучи в скрытой оппозиции, интеллигенты редко слушали официальную эстраду. Так как официально могли записыватся лишь немногие любимцы диссидентов (да и то во времена перестройки), то пытались достать пластинки иностранных музыкантов. Лидерами, конечно, были The Beatles. А запрещенных отечественных бардов и рокеров записывали на магнитофон.

Соломенные коврики

Интеллигентская антитеза кружевным салфеткам. Экологичный и стильный аксессуар.
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