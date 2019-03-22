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Предметы интерьера, которые выдают бедность 

Рамблер 6 часов назад
Фото: depositphotos.com
Можно сделать шикарный ремонт в своей квартире, но некоторые вещи все равно будут выдавать бедность или скупость хозяина.

Блюдце для чайных пакетиков

И не говорите, что используете его только потому, что вам лень выкидывать мусор. На самом деле его используют для того, чтобы заварить еще раз. Кто— то утверждает, что так можно сэкономить целую упаковку пакетиков, но на самом деле такое увлечение только расскажет вашим гостям о финансовом положении.

Пакет с пакетами

Конечно, он есть у многих. Но для чего? Понятное дело, что это — часть заботы об экологии, но зачастую он нужен для того, чтобы взять пакет в магазин следующий раз и не тратиться на новый. На самом деле, те, кто действительно заботятся об экологии, покупают тканевые сумки и не используют пластик вообще.

Обмылки

Если у вас есть привычка использовать мыло до конца, она может выдать в вас бедняка. Некоторые используют продукт до тех пор, пока от него ничего не останется, но другие пошли дальше — собирают обмылки, а потом варят из них новый продукт. Поэтому некоторые говорят: если увидели в квартире склад обмылков, значит хозяин скоро будет варить новое.

Коллекция подарочных упаковок и лент

Зачем покупать новую упаковочную бумагу для подарка другу, если вас осталась старая, которую можно пустить в дело? Так рассуждает большинство бедных людей. Поэтому у некоторых в квартире существует целый склад таких сувениров. Кстати, в период новогодних праздников, защитники экологии выступали за то, чтобы люди перестали пользоваться подарочными упаковками, так как они сделаны из материалов, которые долго разлагаются. Так что можно дарить их без красивой обертки и говорить, что вы поддерживаете экологию.
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